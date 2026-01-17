Sunny Deol Rejected Film: जिस फिल्म ने शाहरुख को बनाया था स्टार, उसे सनी देओल ने मार दी थी ठोकर

बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी पिक्चर

Sunny Deol Rejected Film, (आज समाज), मुंबई: सनी देओल और शाहरुख खान ये दोनों ही नाम बॉलीवुड इतिहास के बड़े नामों में शामिल हैं। दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने करियर में खूब सफलता और लोकप्रियता हासिल की है। 60 साल की उम्र पार करने के बावजूद जहां शाहरुख फिल्मों में बतौर लीड एक्टर नजर आ रहे हैं, तो वहीं 68 साल की उम्र में सनी देओल का भी जोश बिल्कुल हाई है। एक स्टार तीन दशक से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं, तो दूसरे को हिंदी सिनेमा में काम करते हुए चार दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है।

सनी देओल ने फिल्म बेताब से की थी बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत

सनी देओल ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत साल 1983 में आई फिल्म बेताब से की थी। 43 साल पुरानी ये पिक्चर बॉक्स आॅफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। अपने 4 दशक से ज्यादा के करियर में सनी देओल कई बेहतरीन फिल्मों से फैंस का दिल जीत चुके हैं। लेकिन, आपको बता दें कि उन्होंने कुछ शानदार फिल्मों का आॅफर भी ठुकरा दिया था। आज हम आपको उनके द्वारा रिजेक्ट की गई एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने शाहरुख खान को स्टार बना दिया था।

सनी ने रिजेक्ट की थी शाहरुख की ये फिल्म

सनी देओल ने अब तक के अपने करियर में कई फिल्मों के आॅफर ठुकराए हैं। लेकिन, यहां जिस फिल्म की बात हो रही है उसका नाम है दीवाना। साल 1992 में आई इस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद सनी देओल थे। हालांकि उनके इनकार के बाद ये पिक्चर शाहरुख को मिली थी। पहले तो शाहरुख ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसमें काम किया था।

डेब्यू से ही स्टार बन गए थे शाहरुख

आपको बता दें कि दीवाना के जरिए शाहरुख खान ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर अपनी शुरूआत की थी। शाहरुख ने जो पहली फिल्म साइन की थी वो थी दिल आशना है। लेकिन, उनकी पहली रिलीज फिल्म है दीवाना। इस फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर भी लीड रोल में थे। इस पिक्चर को राज कंवर ने डायरेक्ट किया था। बॉक्स आॅफिस पर ये पिक्चर सुपरहिट साबित हुई थी। इसमें शाहरुख के काम की काफी तारीफ हुई थी और डेब्यू के साथ ही वो दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे।