Sushant Singh Rajput ने जिस फिल्म को कहा था ‘ना’, वही बनी थी साल की सबसे बड़ी हिट

Sushant Singh Rajput: सुशांत सिंह राजपूत भारतीय सिनेमा के सबसे चमकते सितारों में से एक थे – एक ऐसे एक्टर जिन्होंने बहुत कम समय में दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। हालांकि वह अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, परफॉर्मेंस और करिश्मा आज भी ज़िंदा हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जयंती के मौके पर, आइए उनके करियर के एक दिलचस्प किस्से को याद करते हैं जो बॉलीवुड का इतिहास बदल सकता था।

बहुत कम लोग जानते हैं कि सुशांत ने एक बड़ी रोमांटिक फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था, जो बाद में बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि संजय लीला भंसाली की “गोलियों की रासलीला: राम-लीला” थी।

‘राम’ के रोल के लिए सुशांत पहली पसंद थे

2013 में रिलीज़ हुई राम-लीला बॉलीवुड में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हैरानी की बात यह है कि संजय लीला भंसाली ने राम के रोल के लिए सुशांत सिंह राजपूत को अपनी पहली पसंद के तौर पर चुना था। उस समय, 2013 पहले से ही सुशांत के लिए एक सफल साल साबित हो रहा था, और वह कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे।

पहले से किए गए कमिटमेंट्स, टाइट शेड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, सुशांत को यह फिल्म छोड़नी पड़ी – हालांकि वह भंसाली के साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक थे। यह एक मुश्किल फैसला था, लेकिन यह पूरी तरह से प्रोफेशनल मजबूरियों की वजह से लिया गया था।

कैसे इस फिल्म ने रणवीर सिंह की किस्मत बदल दी

सुशांत के फिल्म छोड़ने के बाद, यह रोल आखिरकार रणवीर सिंह को मिला। उस समय, रणवीर अभी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे, और उनका स्टारडम उतना पक्का नहीं था जितना आज है। राम-लीला एक गेम-चेंजर साबित हुई – न सिर्फ उन्हें एक पावरहाउस परफॉर्मर के तौर पर स्थापित किया, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को भी बदल दिया।

इसी फिल्म के सेट पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को एक-दूसरे से प्यार हुआ। उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री असल ज़िंदगी के रोमांस में बदल गई, जिसकी वजह से आखिरकार उनकी शादी हुई। आज, यह कपल एक बेटी के माता-पिता हैं।

दिलचस्प बात यह है कि लीला की कास्टिंग भी उतनी ही ड्रामैटिक थी। शुरुआत में, करीना कपूर खान को इस रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर प्रियंका चोपड़ा से संपर्क किया गया, लेकिन आखिरकार दीपिका पादुकोण को यह रोल मिला – और बाकी सब इतिहास है। बॉक्स ऑफिस का जादू और हमेशा पसंद आने वाली कहानी

विलियम शेक्सपियर की क्लासिक रोमियो और जूलियट से प्रेरित, राम-लीला ने दो दुश्मन परिवारों के बीच एक जोशीली प्रेम कहानी दिखाई। लगभग ₹88 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म ज़बरदस्त सफल रही और दुनिया भर में ₹200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की।

सुप्रिया पाठक, ऋचा चड्ढा, शरद केलकर और गुलशन देवैया की दमदार एक्टिंग, यादगार डायलॉग, चार्ट-टॉपिंग गाने और भंसाली के शानदार विज़ुअल्स के साथ, राम-लीला आज भी एक आइकॉनिक रोमांटिक ड्रामा बनी हुई है।

अगर सुशांत सिंह राजपूत इस फिल्म का हिस्सा होते, तो बॉलीवुड का इतिहास थोड़ा अलग हो सकता था—लेकिन उनकी विरासत, टैलेंट और प्रभाव सच में बेमिसाल हैं।