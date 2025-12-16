पहलगाम आतंकी हमले पर चार्जशीट समय से पहले, बोले राजेश नरवाल—एजेंसियों पर गर्व

Martyr Vinay Narwal, (आज समाज), इशिका ठाकुर-करनाल : पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को ज़खजोर कर रख दिया था। जिसकी जांच एनआईए को सौंप गई थी। एजेंसी ने अब इसमें चार्जशीट फाइल की है। एनआईए द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के मामले पर विनय नरवाल के पिता ने कहा कि कल एनआईए ने जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसको लेकर अपनी जांच की रिपोर्ट है वह कोर्ट में पेश की है और समय से पहले पेश की है जो काबिले तारीफ है।

भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था

उन्होंने साथ-साथ बताया कि इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आए लेकिन लश्करे तैबा का जो सहयोगी ग्रुप है। उसका नाम एनआईए ने अपनी चार्जशीट में डाल दिया है। विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने कहा कि जांच कमेटी ने अपने हिसाब से जांच की होगी और जांच में काफी कुछ सामने आया होगा जो ऑपरेशन महादेव के दौरान भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उस दौरान कुछ आतंकवादी मारे भी गए, जिनका नाम भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि इस मामले में थोड़ी और जांच हो सकती है।

इस मामले में सब चीज तैय थी

उन्होंने कहा मैंने अपने स्तर पर कुछ पता किया तो मुझे लगा इसमें कुछ लोकल लोग कुछ ऐसे लोग भी शामिल है, जो उन्हें पल पल की अपडेट दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में सब चीज तैय थी। यह हमला सब आतंकी पहले से ही सोचे हुए थे उन्होंने किसी को कैसे मारना है और कौन क्या है यह सब उनको पता था। विनय नरवाल के पिता ने कहा कि इस मामले में भी एक जांच होनी चाहिए हालांकि NIA ने अपने लेवल पर जांच की होगी लेकिन जो मुझे पता लगा है वह मैंने मीडिया को बताया है।

उनके काम को सैल्यूट

उन्होंने कहा अब पीछे ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है उसमें भी जो लोग हैं उनकी जड़ी भी पाकिस्तान से ही है हमारी सुरक्षा एजेंसी या हमारी सुरक्षा बल अपना काम अच्छे से कर रही है और हम उनके काम को सैल्यूट भी करते हैं उन्होंने कहा देश दुनिया में कहीं भी हमला हो रहा हो या आतंकी पैदा हो रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान से और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम सारे देशों को मिलकर उठाना चाहिए हर जगह यह पाकिस्तान का ही नाम आता है जब कोई हमला होता है।

सरकार पर विश्वास रखने की जरूरत

उन्होंने साथ-साथ कहा कि इस मामले में सरकारी एजेंसी हो और सरकार पर विश्वास रखने की जरूरत है कार्रवाई चल रही है और आगे भी कार्रवाई होगी लेकिन सभी को आज पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठा होने की जरूरत है क्योंकि वहां की सरकार वहां के सैनिक आतंकियों को तैयार करते हैं और देश दुनिया में हमले करते हैं।

