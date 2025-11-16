केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिलेंगे परिवार के सदस्य

ASI Sandeep Lather Case Update, (आज समाज), चंडीगढ़ : एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस को लेकर परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की और अपनी मांगों को दोहराया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ध्यानपूर्वक परिवार को बातों को सुना और आश्वासन दिया कि एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष देवी को शिक्षक की नौकरी दी जाएगी। साथ ही इस मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने का भी आश्वासन दिया। परिवार का कहना है कि वो इस सम्बन्ध में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे।

सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था

उल्लेखनीय है कि एएसआई संदीप लाठर ने 14 अक्टूबर 2025 को गांव लाढोत से धामड़ रोड़ स्थित अपने मामा के खेतों में बने कमरे की छत पर सर्विस रिवाल्वर से गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इस कदम को उठाने से पहले लाठर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरन कुमार की आत्महत्या जाति का मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण थी। वीडियो अलावा अपने चार पेज के सुसाइड नोट में भी उन्होंने दिवंगत आईपीएस अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में परिवार की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रखा है।

एसआईटी का नेतृत्व डीएसपी दिलीप सिंह कर रहे

इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, चार सदस्यों वाली इस एसआईटी का नेतृत्व डीएसपी दिलीप सिंह कर रहे हैं। जिसमें सदर एसएचओ सुरेंद्र कुमार, एक सब-इंस्पेक्टर और एक एएसआई भी शामिल हैं। यह टीम मामले से जुड़े कई अहम लोगों से पूछताछ करेगी, जिनमें पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी अमनीत कौर और उनके भाई अमित रतन, जो पंजाब से आप विधायक हैं, शामिल हैं।

