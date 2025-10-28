The Family Man 3 Release Date Announced: द फैमिली मैन 3 की रिलीज़ डेट घोषित, इस दिन होगा ग्लोबल प्रीमियर”

The Family Man 3 Release Date Announced: एक्शन, इमोशन और जासूसी के एक और डोज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि श्रीकांत तिवारी एक बार फिर देश को बचाने के लिए वापसी कर रहे हैं। दो ब्लॉकबस्टर सीज़न के बाद, द फैमिली मैन 3 का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है। निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि हिट प्राइम वीडियो सीरीज़ के बहुप्रतीक्षित तीसरे सीज़न का ग्लोबल प्रीमियर 21 नवंबर, 2025 को होगा।

द फैमिली मैन 3 का उद्देश्य

दुनिया भर के प्रशंसक एक बार फिर मनोज बाजपेयी को श्रीकांत तिवारी की उनकी प्रतिष्ठित भूमिका में देखेंगे, जो एक शानदार अंडरकवर एजेंट है जो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाता है।

आगामी सीज़न पहले से कहीं अधिक बड़ा, बोल्ड और रोमांचक होने का वादा करता है। ज़बरदस्त जासूसी एक्शन, ज़बरदस्त ड्रामा और अप्रत्याशित ट्विस्ट के साथ, द फैमिली मैन 3 का उद्देश्य भारतीय वेब सीरीज़ के मानक को और ऊँचा उठाना है।

प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम

पहला एपिसोड विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा, जो न केवल भारत में बल्कि 240 से अधिक देशों में उपलब्ध होगा। 2019 और 2021 में रिलीज़ हुए पहले दो सीज़न को दर्शकों और आलोचकों दोनों से अपार प्यार मिला था।

जिसने द फैमिली मैन को सबसे सफल भारतीय ओटीटी फ्रैंचाइज़ी में से एक बना दिया। अब, सीज़न 3 के साथ, प्रशंसक आखिरकार श्रीकांत तिवारी के साथ एक और मिशन के लिए तैयार हो सकते हैं—जहाँ परिवार, देशभक्ति और रहस्य एक बार फिर टकराएँगे।

