The Family Man 3 OTT Release: कब और किस टाइम OTT पर आने वाली है? कास्ट से लेकर रिलीज डेट तक पूरी डिटेल जानें

The Family Man 3 OTT Release: मनोज बाजपेयी एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं क्योंकि फैंस द फैमिली मैन 3 के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपने डेब्यू के बाद से ही, प्राइम वीडियो सीरीज़ भारत की सबसे पसंदीदा थ्रिलर में से एक रही है,

और अब सीज़न 3 के लिए एक्साइटमेंट अपने पीक पर है। जाने-पहचाने कलाकारों में नए किरदारों के शामिल होने और ट्रेलर के सोशल मीडिया पर पहले से ही ज़बरदस्त धूम मचाने के साथ, दर्शक यह जानने के लिए बेताब हैं: नया सीज़न कब और किस समय आ रहा है? चलिए हम आपको यह सब समझाते हैं।

द फैमिली मैन 3 कब और किस समय रिलीज़ हो रहा है?

द फैमिली मैन सीज़न 3 कल, यानी शुक्रवार, 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिलीज़ का समय ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है — सीरीज़ OTT पर 12 AM IST (आधी रात) पर प्रीमियर होगी। शुक्रवार रात से ही वीकेंड बिंज-वॉच सेशन के लिए परफेक्ट टाइमिंग!

इस बार कास्ट में कौन-कौन है?

इस सीज़न में, मनोज बाजपेयी वापस आ रहे हैं — “फ़ैमिली मैन” के तौर पर नहीं, बल्कि “वांटेड मैन” के तौर पर। वापस आ रही कास्ट के साथ, सीज़न 3 में कुछ दमदार नए चेहरे हैं जो एक्स्ट्रा थ्रिल और ड्रामा का वादा करते हैं।

नए कलाकार:

जयदीप अहलावत

निमरत कौर

वापसी कर रही कास्ट:

मनोज बाजपेयी (श्रीकांत तिवारी के रोल में)

शारिब हाशमी (जेके तलपड़े के रोल में)

प्रियमणि

अश्लेषा ठाकुर

वेदांत सिन्हा

इमोशन, एक्शन और सिग्नेचर श्रीकांत-जेके ह्यूमर की भारी डोज़ की उम्मीद करें।

पिछले सीज़न बहुत हिट रहे थे

सीज़न 3 में जाने से पहले, फ़ैन द फ़ैमिली मैन सीज़न 1 और सीज़न 2 भी दोबारा देख सकते हैं, दोनों प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहे हैं। हालांकि कास्ट वही रही, लेकिन हर सीज़न ने बड़े दांव और शार्प ट्विस्ट के साथ एक नई कहानी दी।

इस बार, श्रीकांत तिवारी न सिर्फ़ देश के लिए खतरों से लड़ेंगे, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए भी संघर्ष करेंगे। और हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, श्रीकांत-जेके की जोड़ी कई मज़ेदार पल ज़रूर लाएगी।