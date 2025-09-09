Asia Cup 2025 Live : आज रात आठ बजे से शुरू होगा एशिया कप का रोमांच

अफगानिस्तान और हॉन्गकॉन्ग के बीच होगा पहला मैच, रात आठ बजे से शुरू होगा प्रत्येक मैच

Asia Cup 2025 Live (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप क्रिकेट 2025 का रोमांच आज रात से शुरू होने जा रहा है। इस बार एशिया कप यूएई में हो रहा है। वहां की उमस और गर्मी को देखते हुए सभी मैच शाम को खेले जाएंगे। जाकि भारतीय समय अनुसार रात आठ बजे से शुरू होंगे। ज्ञात रहे कि इस बार एशिया कप टी-20 प्रारूप में खेला जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत ग्रुप बी के पहले मुकाबले अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच अबु धाबी में होगी। दोनों टीमें जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत का लक्ष्य लेकर उतरेंगी।

दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के हेड-टू-हेड रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अफगानिस्तान का पलड़ा हॉन्ग कॉन्ग पर भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक पांच टी20 मुकाबले खेले गए हैं। अफगानिस्तान ने तीन मुकाबले जीते हैं जबकि हॉन्ग कॉन्ग ने सिर्फ दो मैच अपने नाम किए हैं। ऐसे में यासिम मुर्तजा के नेतृत्व वाली हॉन्ग कॉन्ग टीम का नजर राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान टीम के खिलाफ रिकॉर्ड में सुधार पर होगी।

अच्छी शुरूआत को बेताब हॉन्ग कॉन्ग

पिछले संस्करण (2023) का हिस्सा नहीं रही हॉन्ग कॉन्ग की टीम इस बार टूनार्मेंट में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। टीम के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाबर हयात और अंशुमान रथ पर तेज शुरूआत दिलाने का दारोमदार रहेगा। मिडल आॅर्डर में अनुभवी किंचित शाह बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हो सकते हैं और उन्हें मार्टिन कोएत्जी व जीशान अली जैसे बल्लेबाजों से सहयोग की उम्मीद होगी। गेंदबाजी विभाग में कप्तान यासिम मुर्तजा के साथ निजाकत खान और अहसान खान स्पिन का जिम्मा संभालेंगे, जबकि मोहम्मद वाहिद इकलौते तेज गेंदबाज होंगे।

14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूना में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।