एंट्री बनी आफत! Shehbaz Badesha के आते ही ढह गया सेट, शहनाज ने लिए मजे

Shehbaz Badesha: रियलिटी शो बिग बॉस लंबे समय से कंटेस्टेंट्स के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने का एक ज़रिया रहा है, और शहबाज़ बदेशा भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते दिख रहे हैं। शो खत्म होने के कुछ ही हफ़्तों बाद, शहबाज़ ने अपने अगले प्रोजेक्ट की घोषणा की है—एक म्यूज़िक वीडियो जिसका नाम है “फेम देख”, जो 19 जनवरी को रिलीज़ होगा। गाने के टीज़र ने पहले ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है, जो शहबाज़ को एक नए बोल्ड अवतार में देखने के लिए बेताब हैं।

शूटिंग के पीछे का पल हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर गाने को प्रमोट करते हुए, शहबाज़ ने शूट का एक बिहाइंड-द-सीन्स क्लिप शेयर किया जो तुरंत वायरल हो गया। वीडियो में, वह KGF से प्रेरित होकर एक दमदार एंट्री करते हुए, आत्मविश्वास से कैमरे की ओर चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, तभी अचानक सेट गिर जाता है, जिससे वह साफ़ तौर पर हैरान रह जाते हैं। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिससे एक सीरियस शूट एक मज़ेदार वायरल पल में बदल गया।

“सेट गिरा, मेरा आत्मविश्वास नहीं”

क्लिप को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए, शहबाज़ ने इसे एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कैप्शन दिया: “सेट भले ही गिर गया हो, लेकिन मेरा हौसला नहीं।” उनकी बहन शहनाज ने वीडियो पर मज़ेदार अंदाज़ में रिएक्ट किया, कमेंट्स में हंसने वाले इमोजी पोस्ट किए। कई सोशल मीडिया यूज़र्स को भी यह पल मज़ेदार लगा और उन्होंने शहबाज़ की तारीफ की कि उन्होंने स्थिति को आत्मविश्वास और मज़ाक के साथ संभाला।

‘फेम देख’ में एक नया दमदार लुक

शहबाज़ ने आने वाले म्यूज़िक वीडियो के कुछ दमदार विज़ुअल्स भी रिलीज़ किए हैं, जिसमें वह न सिर्फ़ गाते हैं बल्कि खुद एक्टिंग भी करते हैं। एक स्टिल में, वह खून के निशान और एक दमदार एक्सप्रेशन के साथ दिख रहे हैं, जो एक डार्क, ड्रामेटिक कहानी की ओर इशारा करता है। पोस्ट के साथ, उन्होंने लिखा: “इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत लगी है। इसे मिस न करें। 19 जनवरी को देखें।” विज़ुअल्स ने गाने के बारे में उत्सुकता और बढ़ा दी है।

फैंस ने उनके प्रयास और लुक की तारीफ की

इसके ऑफिशियल रिलीज़ से पहले ही, टीज़र को फैंस से ज़बरदस्त रिएक्शन मिले हैं। कई लोगों ने शहबाज़ के लुक, आत्मविश्वास और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, जबकि अन्य ने पूरे वीडियो के बारे में एक्साइटमेंट ज़ाहिर की। “अमेजिंग वाइब,” “पावरफुल लुक,” और “पूरे गाने का बेसब्री से इंतज़ार है” जैसे कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, जो बढ़ती उम्मीदों को दिखाते हैं।

रिलीज़ डेट पक्की: 19 जनवरी

सेट पर छोटी-मोटी रुकावटों के बावजूद, शहबाज़ बदेशा के पक्के इरादे और पॉजिटिव रवैये की तारीफ़ हो रही है। शानदार विज़ुअल स्टाइल और बढ़ते फैन सपोर्ट के साथ, “फेम देख” अब इस हफ़्ते की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली रिलीज़ में से एक है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में शहबाज़ का अगला बड़ा कदम देखने के लिए सभी की नज़रें 19 जनवरी पर टिकी हैं।

