EC Revised Vote Couting Rules, नई दिल्ली: भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती के नियम बदले हैं। इसके अनुसार अब अगर पोस्टल बैलट की गिनती में देर होती है तो इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से गिनती रोक दी जाएगी।

दूसरा अंतिम दौर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद

ईसी ने आज गुरुवार को बताया कि अब ईवीएम के साथ ही वीवीपैट की भी गिनती का दूसरा अंतिम दौर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू होगा। बैलेट ज्यादा होने की स्थिति में काउंटिंग टेबल भी बढ़ाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे वोटों की गिनती की प्रक्रिया में स्पष्टता व एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी।

सुबह आठ बजे शुरू होती है पोस्टल बैलट की गिनती

बता दें कि मतगणना वाले दिन पोस्टल बैलट की गिनती सुबह आठ बजे शुरू होती है जबकि ईवीएम से वोटों की गिनती इसके आधे घंटे यानी साढ़े आठ बजे से शुरू की जाती है। अब तक यह होता था कि कई केंद्रों पर मशीन से गिनती जल्दी पूरी हो जाती थी, जबकि पोस्टल बैलेट से मतगणना में टाइम लगता था। ईसी के नए नियम के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती बाकी होने पर अब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के लॉस्ट सेकेंड राउंड की गिनती रोक दी जाएगी। इस बीच पोस्टल बैलट की गिनती पूरी करनी होगी।

चौथे राउंड में रोक दी जाएगी ईवीएम से गिनती

जैसे कि किसी बूथ पर ईवीएम से 10 हजार वोटिंग हुई है और इनकी गिनती पांच राउंड में पूरी की जा सकती है। लेकिन पोस्टल बैलट वोट 1000 हैं और उनकी गिनती में टाइम लग रहा है, तो ईवीएम से गिनती चौथे राउंड में रोक दी जाएगी। इसके बाद जब तक पोस्टल बैलट के वोटों की काउंटिंग पूरी न हो जाती तब तक ईवीएम से मतणगना रुकी रहेगी।

