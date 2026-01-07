Share Market Update : शेयर बाजार में गिरावट का क्रम जारी, सेंसेक्स 376 अंक लुढ़का

By
Harpreet Singh
-
0
50
Share Market Update : शेयर बाजार में गिरावट का क्रम जारी, सेंसेक्स 376 अंक लुढ़का
Share Market Update : शेयर बाजार में गिरावट का क्रम जारी, सेंसेक्स 376 अंक लुढ़का

निफ्टी में भी 71 से ज्यादा अंक की गिरावट, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा टूटे

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : मंगलवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मक माहौल रहा और यह गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार के जानकारों का कहना है कि एक तरफ जहां वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम से विदेशी निवेशकों का विश्वास कमजोर हुआ है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक जैसे ब्लू-चिप शेयरों में भारी बिकवाली और भारत के खिलाफ टैरिफ में और वृद्धि करने की अमेरिका की नई चेतावनी की चिंताओं के कारण शेयर बाजार लगातार गिरावट के साथ काम कर रहे हैं।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 376.28 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 539.52 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 84,900.10 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 71.60 अंक या 0.27 प्रतिशत गिरकर 26,178.70 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, टाटा समूह की रिटेल कंपनी के दिसंबर तिमाही में राजस्व वृद्धि से निवेशकों में उत्साह की कमी आने के बाद ट्रेंट के शेयरों में 8.62 प्रतिशत की गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और एचडीएफसी बैंक भी पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल थे।

सोने और चांदी में तेजी का सिलसिला जारी

वैश्विक तेजी और अमेरिका द्वारा कई अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों पर हमले की चेतावनी के बाद एक तरफ जहां राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। वहीं सोने और चांदी के दाम में भी काफी ज्यादा तेजी दिखाई दे रही है। जानकारों का कहना है कि वेनेजुएला के बाद अन्य कई देशों पर कार्रवाई की अमेरिकी चेतावनी के बाद सुरक्षित निवेश की मांग मजबूत हुई है जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ा है। वहीं इनकी कीमतों में तेजी का दूसरा मुख्य कारण रुपए में कमजोरी और भारतीय ग्राहकों की लगातार मांग भी है।

इस तरह रहे सोने-चांदी के दाम

दिल्ली के हाजिर बाजार में चांदी ने 2.51 लाख प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया है, जबकि सोना भी 1,41,500 प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया है। सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख के कारण कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में चांदी की कीमतों में मंगलवार को 7,000 की भारी बढ़त दर्ज की गई। इसके साथ ही चांदी 2,51,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।