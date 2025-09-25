Illegal construction of a new colony in Kadhu : कढु में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण पर चला डीटीपी का चाबुक

The District Town Planning Department took action to stop the illegal construction of a new colony in Kadhu.
गांव कढु में अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी के निर्माण को गिराती डीटीपी की टीम।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने गुरुवार को जिले के गांव कढु के मामडिया रोड़ पर करीब चार एकड़ में अवैध रूप से निर्मित की जा रही कालोनी के निर्माण पर अपना पीला पंजा चलाकर निर्माण को जमींदोज कर दिया।

जिला नगर योजनाकार मनदीप सिंह सिहाग के अनुसार रेवाड़ी जिले की उप तहसील मनेठी की राजस्व संपदा कढु में मामडिय़ा मार्ग पर करीब चार एकड़ में अवैध रूप कालोनी विकसित किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जिसके उपरांत अवैध निर्माण गिराने को जिला प्रशासन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई।गुरुवार को जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। टीम ने कढु के मामडिय़ा मार्ग पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनी में दस डीपीसी, पांच परिकास्ट चारदिवारी व कच्चे रोड़ नेटवर्क को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया।

अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं

डीटीपी ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें। कहीं भी प्लाट खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय से उस कालोनी की वैद्यता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्यवाही एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले सरकार के नियमानुसार अनुमति लेंवे। अवैध कालोनी काटने वाले प्रोपर्टी डीलर आमजन को झूठे सब्जबाग दिखाकर खाली भूमि पर प्लाट बेच देते हैं।

इससे सामान्य जनता को तब पता चलता है जब उस स्तल पर अवैध निर्माण शुरु करने पर कार्यवाही की जाती है। उस समय जिस व्यक्ति द्वारा वह प्लाट खरीदा गया है, वह अपने आप को ठगा महसूस करता है. उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध कालोनी में कोई प्लाट न खरीदे, ताकि आमजन की कमाई बेकार न जाए। कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कालोनी की वैद्यता बारे जिला नगर योजनाकार कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को छानबीन कर सकता है।

