Stringent security arrangements for the festival season : त्योहारी सीजन पर जिला रेवाड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम

- सभी प्रबंधक थाना व पुलिस चौकी प्रभारियों द्वारा पैदल गस्त कर गहनता से की गई चैकिंग व सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
- संदिग्ध व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें प्रबंधक थाना व पुलिस चौकी प्रभारी
Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में जिला रेवाड़ी पुलिस द्वारा धनतेरस, दीपावली व गोवर्धन पूजा के पावन पर्वों पर जिला रेवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए है। शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मंदिरों, बाजारों, और भीड़-भाड़ वाले स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।इसी कड़ी में जिला रेवाड़ी के अंतर्गत सभी थाना प्रबंधकों व पुलिस चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में बाजारों व पैदल गस्त करके गहनता से चैकिंग की गई, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को त्योहारी सीजन पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रबंधक थाना व पुलिस चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि पीसीआर, राईडर तथा पैदल गश्त भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त करें, आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति व वाहनों पर नजर रखे। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों व चौक चौराहों पर भी सिविल वर्दी में भी पुलिस टीमों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों से कहा कि अपने सूचना तंत्र को मजबूत कर संदिग्ध व असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें। पुलिस अधीक्षक नेे कहा कि कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति त्योहारों पर भीड़ भाड़ के समय ही घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते है, इसलिए अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आने वाले सभी नाके अलर्ट करें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए।
