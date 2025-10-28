Farmers Protest : 29 को होगी जिला कष्ट निवारण एव परिवेदना समिति की बैठककृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे बैठक की अध्यक्षता

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क) चरखी दादरी। उपायुक्त डा. मुनीष नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अक्टूबर को जिला कष्ट निवारण एव परिवेदना समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।उन्होंने बताया कि बैठक सुबह 9 बजे लघु सचिवालय के प्रथम तल स्थित सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान समिति के समक्ष आई शिकायतों को सुनते हुए उनके तुरंत निपटान का प्रयास किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री के समक्ष कुल 16 शिकायतें रखी जाएंगी, जिनमें 6 लंबित व 10 नई शिकायतें शामिल हैं।

सरकार की हठ्धर्मिता पर किसानों ने रोष प्रकट किया है

बिजाई का सीजन गुजरता जा रहा पर बीज आपूर्ति न होने से खाली हाथ लौट रहे किसान, गरीब किसान को महंगे खाद बीज खरीदना बना मजबूरी, सरकार मौन बीज निगम, ट्रंासपोर्ट एसोसिएशन में ठनी, सरकारी बीज केन्द्रों पर नहीं पहुंचा सरसों, गेहूं का बीज, किसानों में रोष प्रदेश के दक्षिणी हरियाणा में रबी सीजन की फसल बिजाई जहां अंतिम चरण में है वहीं सरकार पहले डीएपी खाद व अब सब्सिडी पर सरकारी किस्मों के सरसों, गेहूं के बीज उपलब्ध करवाने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मौजूदा समय में दादरी जिले में अब तक मात्र बीस फिसदी बीज की आपूर्ति हो पाई है तथा शेष बीज किस समय आएगा इस पर संशय बना हुआ है क्योंकी बीज निगम व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में दरों को लेकर ठन गई है और इससे बीज भंडारण केन्द्रों से अलग अलग केन्द्रों तक नहीं पहुंच पया है। सरकार की हठ्धर्मिता पर किसानों ने रोष प्रकट किया है।

प्रदेश सरकार रबी व खरीफ सीजन की फसलों के समय कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा चयनित अलग अलग किस्म के बीज तैयार कर सब्सिडी के आधार पर किसानों को वितरण करती है। क्षेत्र के किसानों का सरकारी बीज पर भरोसा भी बना हुआ है लेकिन अबकी बार रबी सीजन की फसल बिजाई के लिए जिले को आरएच 725 सरसों, एचसी 06, एचसी 07 की चने, पीडीडब्ल्यू 826 गेहूं जैसे मात्र बीस प्रतिशत ही आपूर्ति हो पाई है।

बताया जा रहा है कि दक्षिणी हरियाणा के बीज केन्द्रों से अलग अगल किस्म के बीज हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्रा, पटौदी इत्यादि बीज भंडारण केन्द्रों से भिवानी, दादरी, रोहतक, झज्जर में आपूर्ति की जाती है लेकिन बीज विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बीज निगम व निजि ट्रंासपोर्ट एसोसिएशन के मध्य दरों को लेकर विवाद होने से दो बार टेंडर अंतिम दौर में रद्द हो गए जिससे भंडारण केन्द्रों से बीज का उठान नहीं हो पाया और सरकारी बीज केन्द्र में बीज नहीं पहुंचने से इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है।

पिछले वर्ष भी रबी सीजन में चरखी दादरी के दादरी, बाढड़ा, बोंद व भिवानी जिले के पच्चास प्रतिशत किसानों ने सरकार बीज पर भरोसा प्रकट किया है

किसान सतपाल सिंह, धर्मेन्द्र, जगबीर, रमेश कुमार, प्रेम सिंह इत्यादि ने कहा कि वह पिछले दो सप्ताह से पहले सरसों व अब गेहूं के बीज के लिए सरकारी बीज केन्द्र पर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन एक दो किस्म के बीज के अलावा शेष किस्म के बीज जल्द ही पीछे से आने की बात कहकर बैरंग लौटाया जा रहा है। इससे किसानों का बीज बिजाई का शेड्यूल बिगड़ गया है क्यों की चने व सरसों की पछेती व गेहूं की अगेती बिजाई जोरों पर है परंतु सरकारी बीज केन्द्रों से बीज नदारद होने से किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है वहीं कई किसानों को मजबूरीवश महंगे भाव पर निजि दुकानों से सरसों, गेहूं के बीज खरीदना पड़ रहा है जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। पिछले वर्ष भी रबी सीजन में चरखी दादरी के दादरी, बाढड़ा, बोंद व भिवानी जिले के पच्चास प्रतिशत किसानों ने सरकार बीज पर भरोसा प्रकट किया है। इस बारे में बीज विकास निगम के स्थानीय प्रभारी उमेश कुमार ने बताया कि अभी तक मात्र बीस प्रतिशत ही आपूर्ति हो पाई है और जल्द ही आने की उम्मीद है।

किसान संगठनों ने खोला मोर्चा, शुक्रवार को तालाबंदी का अल्टीमेटम

भाकियू की अगुवाई में किसानों ने खाद बीज की किल्लत पर कस्बे के सर छोटू राम किसान भवन में आपात बैठक आयोजित कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भांडवा ने बताया कि उपमंडल समेत समस्त दादरी भिवानी जिले में पहले डीएपी खाद व अब सरसों, गेहूं व चने के बीज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सरसों की अगेती बिजाई के बाद अब पछेती बिजाई का समय तेजी गुजर रहा है वहीं गेहूं के लिए 25 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त बताया गया है।

लेकिन सरकारी केन्द्रों पर बीज उपलब्ध नहीं होना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। उनके नुकसान की भरपाई केलिए मुआवजा तक नहीं जारी किया गया और ऊपर से अब महंगे भाव पर सरसों, गेहूं के बीज की खरीद करना मजबूरी बन गया है। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी कि तुरंत खाद बीज की व्यवस्था नहीं की गई तो किसान शुक्रवार को बीज केन्द्र पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना शुरु करेंगे। उनके साथ पूर्व सरपंच गिरधारी मोद, सतबीर बाढड़ा, पूर्व सरपंच वेदप्रकाश काकड़ौली, उमेद सिंह, रामौतार लाड, कमल सिंह हड़ौदी, रणधीर सिंह हुई, रघबीर द्वारका, ईश्वर सिंह द्वारका इत्यादि मौजूद रहे।

बाढड़ा को बुधवार, दादरी बोंद को वीरवार को मिलेगी बीज की खेप

जिला कृषि विषय विशेषज्ञ डा. चंद्रभान श्योराण ने बताया कि निजि ट्रांसपोर्ट द्वारा ही बीज भंडारण केन्द्र से अलग अलग जिलों के सरकारी बीज केन्द्रों पर बीज पहुंचाने की जिम्मेवारी है लेकिन अबकी बार समय पर टेंडर सिरे नहीं चढने से सरसों, गेहूं व चने का बीज केन्द्र पर नहीं पहुंच पाया है। किसानों की शिकायत से उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है और बुधवार को बाढड़ा व वीरवार को दादरी व बोंद बीज केन्द्र पर बीज पहुंचने की पूरी उम्मीद है।

