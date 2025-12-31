High alert to deal with waterlogging : गुरुग्राम में जलभराव से निपटने को लेकर जिला प्रशासन सतर्क

डीसी ने की सिंचाई व राजस्व विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुरुग्राम। आगामी मानसून सीजन के दौरान जलभराव संभावित स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं सतर्क रहे। इसी उद्देश्य से डीसी अजय कुमार ने सिंचाई विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर जलभराव से संबंधित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के जिला उपायुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।

आपदा प्रबंधन के मद्देनजर सभी संसाधन मौके पर पूरी तरह से तैयार होने चाहिए

बैठक में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ बचाव से जुड़े सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अभी से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के मद्देनजर सभी संसाधन मौके पर पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। डीसी अजय कुमार ने जानकारी दी कि हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना प्रभावी रूप से की जाए।

बैठक में डीसी ने जिले में उपलब्ध सभी पंप सेट की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो पंप सेट खराब या अनुपयोगी अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत समय रहते पूरी कर ली जाए, ताकि भारी वर्षा की स्थिति में जलभराव से निपटने में कोई बाधा न आए। साथ ही आवश्यकता पडऩे पर अतिरिक्त पंप सेट की व्यवस्था भी पहले से सुनिश्चित की जाए।डीसी ने बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसून से पहले जिले के सभी नालों, ड्रेन और जल भराव वाले मार्गों की सफाई का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए, ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू बनी रहे और जनजीवन प्रभावित न हो।

इसके अतिरिक्त डीसी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने, नियमित निरीक्षण करने तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई हेतु तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों में गुणवत्ता, समय-सीमा और सतर्कता तीनों का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में नवनीत कौर डीडीपीओ, आत्मा राम भांभू एसई इरिगेशन, मनीष छिकारा एसई, विनय ग्रोवर एसई, जीत राम एसडीओ पटौदी आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

