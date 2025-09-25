The Deendayal Ladli Laxmi Yojana : दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना-एप का हुआ भव्य शुभारंभ

केंद्र-प्रदेश सरकार का महिला सशक्तिकरण पर पूरा फोकस: रामचंद्र जांगड़ा

जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा

विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, पीपीपी स्टेट कॉर्डिनेटर सतीश खोला रहे विशिष्ट अतिथि

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति में माताओं को दिए सम्मान के फलीभूत होकर महिला सशक्तिकरण पर पूरा ध्यान दिया है। नारी शक्ति को महत्व देते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार नारी हितों को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। राज्यसभा सांसद गुरुवार को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के एप लांच शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे।रेवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाल भवन सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प.दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उनके चित्र के समक्ष राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व परिवार पहचान पत्र के स्टेट कॉर्डिनेटर सतीश खोला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि रहे।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया

कार्यक्रम में डीसी अभिषेक मीणा, एडीसी राहुल मोदी, मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन दीपक मंगला, जिला बाल कल्याण अधिकारी वीरेंद्र यादव व बिजेन्द्र डहीना सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने अतिथिगण का स्वागत करते हुए विभाग की गतिविधियों से अवगत कराया।

सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं के उत्थान को लेकर कृतसंकल्प है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित करते हुए उनका मान सम्मान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना से मातृ शक्ति को आर्थिक लाभ देने का काम किया जा रहा है।

आज हरियाणा की बेटी व महिला स्वास्थ्य, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में अग्रणी है और उनके हितों को ध्यान रखते हुए उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए सरकार हर संभव सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से शुरू की गई दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रूपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सके।

महिला सशक्तिकरण को सरकार दे रही पूरा प्रोत्साहन: लक्ष्मण यादव

रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महिला सशक्तिकरण को पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। सरकार ने चुनाव के समय आम जनता से जो वायदे किए थे, उन्हें धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना में रेवाड़ी जिला की 68 हजार 686 महिलाएं पंजीकरण करवा चुकी हैं। भविष्य में इनकी संख्या और बढेगी। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा प्रदेश विकास की ओर तेजी से अग्रसर है और इस सार्थक कदम में हर वर्ग का ध्यान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं को कहा कि ये गर्व का क्षण है कि आज प्रदेश में नारी शक्ति को मजबूत सुरक्षा कवच सरकार ने प्रदान किया है।

पीपीपी से अब डिजिटल स्वरूप से लाभ मिल रहा: खोला

परिवार पहचान पत्र के स्टेट कॉर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि सरकार की योजनाएं अब लाभार्थियों के घर द्वार पर डिजिटल स्वरूप के साथ उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के हर परिवार का डाटा सरकार के पास है और सरकार सम्बंधित लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट स्किम के तहत सम्बन्धित योजना का लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने सरकार की ओर से शुरू की गई लाडो लक्ष्मी योजना को महिलाओं के उत्थान में अतुलनीय कदम बताया।दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से किया, जिसके लाइव प्रसारण के माध्यम से रेवाड़ी के लोग भी जुड़ेे। कार्यक्रम में लाडो लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन तथा विकसित भारत व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित लघु फिल्म भी दिखाई गई।

यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडि़त महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला, जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है, वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।

योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा, निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला या लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला या परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। पंजीकरण की प्रक्रिय आज से शुरू हो गई है।

