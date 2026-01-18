Ind vs NZ 3rd ODI Live : भारत और न्यूजीलैंड के बीच निर्णायक मैच आज

तीन मैच की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर

Ind vs NZ 3rd ODI Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक एकदिवसीय मैच आज दोपहर इंदौर में खेला जाएगा। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीतने की होगी। जहां तक भारतीय टीम का सवाल है तो उसका इस मैदान पर प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहा है। टीम इंडिया अभी तक इस मैदान पर अविजित है। उसने यहां पर खेले सभी सात मुकाबले अपने नाम किए हैं। वहीं यदि मेहमान टीम इस मैच में जीत हासिल करती है तो वह सीरीज को दो-एक से अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लेगी।

भारत के ऊपरी क्रम से आनी चाहिए बड़ी पारी

भारत को यदि इस मैच में जीत हासिल करनी है तो उसके ऊपरी क्रम के तीन बल्लेबाजों रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली तीनों में से किसी एक को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। रोहित शर्मा पहले दोनों मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। विराट कोहली ने पहले मैच में शानदार अर्द्धशतकीय पारी खेली थी लेकिन दूसरे मैच में जल्द आउट हो गए थे। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने दोनों मैचों में अर्द्धशतकीय पारियां खेली हैं लेकिन उसने भी इस मैच में एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही भारत के अन्य बल्लेबाजों को शानदार खेल दिखाना पड़ेगा।

गेंदबाजों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

इस सीरीज में अभी तक भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ज्यादा दबाव में डालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। पहले मैच में जहां कीवी टीम ने तीन सौ रन बनाए थे वहीं दूसरे मैच में उन्होंने 285 रन का लक्ष्य मात्र तीन विकेट गवाकर आसानी से हासिल कर लिया था। अब आज खेले जाने वाले महत्वपूर्ण मैच में टीम के गेंदबाजों को अपना प्रदर्शन सुधारते हुए विकेट चटकाने होंगे ताकि मेहमान टीम को दबाव में डाला जा सके। वहीं आज यदि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप को टीम में शामिल किया जाता है तो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होगा। यहां के मैदान पर सफलता अक्सर तेज गति के बजाय विविधताओं पर निर्भर करती है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी/आयुष बदोनी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज।

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैक फोल्क्स, जोश क्लार्कसन, जेडन लेनोक्स, काइल जैमिसन, क्रिस्टन क्लार्क।