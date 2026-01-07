US-Venezuela Conflict : वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई में मरने वालों का आंकड़ा 56 हुआ

वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल ने की पुष्टि, कहा, इस अभियान में 24 सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए

US-Venezuela Conflict (आज समाज), काराकास : पिछले सप्ताह अमेरिका ने वेनेजुएला पर एकाएक सैन्य कार्रवार्ई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को राजधानी काराकास से पकड़ लिया था। अब ये दोनों अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी इस कार्रवाई को बेहद सफल बताते हुए विश्व के कई अन्य देशों के लिए चेतावनी बताया है।

वहीं वेनेजुएला की सेना ने बताया है कि शनिवार को अमेरिकी सैन्य आॅपरेशन में वेनेजुएला के कम से कम 24 सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इससे मरने वालों की आधिकारिक संख्या करीब 56 हो गई है। इनमें आम नागरिक और सैन्यकर्मी दोनों शामिल हैं। वेनेजुएला के अटॉर्नी जनरल तारेक विलियम साब ने मंगलवार को कहा कि दर्जनों अधिकारी और नागरिक मारे गए और अभियोजक इन मौतों की जांच करेंगे। साब ने अमेरिकी अभियान को युद्ध अपराध करार दिया।

क्यूबा की सरकार ने भी की पुष्टि

इससे पहले क्यूबा की सरकार ने रविवार को एलान किया कि अमेरिकी अभियान में वेनेजुएला में काम कर रहे उसके 32 सैनिक और पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। क्यूबा ने कहा कि ये सैनिक वेनेजुएला में काम कर रहे थे। वेनेजुएला की सेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें अमेरिकी हमले में मारे गए सैनिकों की तस्वीरें दिख रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने जताई चिंता

अमेरिका की वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस समेत अमेरिका के सहयोगी देश और विरोध देश सभी ने अमेरिका के इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। हालांकि इस बैठक में अमेरिका अपने रुख पर अभी भी कायम रहा। संयुक्त राष्ट के महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इस बैठक में अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है और इस तरह की कार्रवाई भविष्य में देशों के बीच संबंधों के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी देश को दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन करने या वहां की राजनीति में बल प्रयोग करके हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

ये भी पढ़ें : Jammu-Kashmir News : कुपवाड़ा में आतंकी ठिकाने से हथियार बरामद