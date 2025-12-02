Panipat News (आज समाज), पानीपत : सोमवार को पानीपत जिले के गांव नौल्था में 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी। बच्ची के पिता ने हत्या की आशंका जताई है। पाल सिंह पुत्र हरिराम वासी भावड़ जिला सोनीपत हाल में वेस्ट रामनगर सोनीपत ने पुलिस को दी शिकायत में कहा गांव नौल्था में सतपाल पुत्र जियाराम जो हमारे रिश्तेदार हैं।

सूचना मिली कि मेरी पोती विधि कहीं गुम हो गई

24 नवंबर को मेरी पत्नी ओम्पति अमन पुत्र सतपाल की शादी में आई थी व 30 नवंबर को मेरा लड़का संदीप व पुत्र वधू राखी,मेरी पोती विधि 6 वर्षीय व पोता दिव्य गांव नौल्था में शादी में पहुंचे थे। 1 दिसंबर को मैं भी स्वयं करीब 1:00 बजे पहुंचा था। करीब 1:30 बजे पूरा परिवार व रिश्तेदार शादी की रस्म में व्यस्त थे और अमन की बारात किए जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं दूल्हे वाली गाड़ी में बैठकर बारात में चला गया था और मेरा बेटा संदीप भी किसी अन्य गाड़ी में बैठकर चला गया था। कुछ दूरी पर चलने पर फोन से सूचना मिली कि मेरी पोती विधि कहीं गुम हो गई है।

पाँव टब से बाहर थे सिर के बल डूबी हुई थी

जिसके बाद मेरी पत्नी ओम्पति व पुत्र वधू राखी ने घर के आसपास व गलियों में विधि को तलाश की, काफी देर बाद मेरी पत्नी ने सतपाल की पहली मंजिल पर बने एक स्टोर रूम कमरा जिसका बाहर से कुंडा लगा हुआ था को खोलकर देखा तो कमरे में एक तब प्लास्टिक में जो पानी का आधे से ऊपर था जिसमें विधि का सिर मुंह डूबा हुआ पाया और पाँव टब से बाहर थे सिर के बल डूबी हुई थी।

हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू

जिसको मेरी पत्नी ने बाहर निकाल जो सांस नहीं ले पा रही थी इतनी देर में मेरा लड़का संदीप भी मौके पर पहुंचा और विधि को इलाज के लिए इसराना के एक निजी अस्पताल में ले जाएगा जहां डॉक्टरों ने विधि को मृत घोषित कर दिया। हमें आंशका है मेरी पोती विधि की हत्या की गई है। पुलिस ने पाल सिंह के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सतीश वत्स का कहना है नौल्था में 6 वर्षीय बच्ची की मौत की शिकायत आई है पुलिस गहनता से जांच कर रही है लोगों से पूछताछ की जा रही है।

