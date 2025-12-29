Amit Shah on Terrorism : देश के आतंकवाद-विरोधी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत : शाह

By
Harpreet Singh
-
0
87
Amit Shah on Terrorism : देश के आतंकवाद-विरोधी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत : शाह
Amit Shah on Terrorism : देश के आतंकवाद-विरोधी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, सभी राज्यों में एक समान आतंकवाद विरोधी ढांचा लागू हो

Amit Shah on Terrorism (आज समाज), नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को एक समान आतंकवाद विरोधी ढांचा शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के आतंकवाद-विरोधी तंत्र को मजबूत करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि हम जल्द ही इसे मजबूत बनाएंगे। ताकि देश विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। वे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोल रहे थे। अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता’ नीति को दोहराया गया है।

सम्मेलन में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

सम्मेलन में जांच के दौरान सीखे गए सबक, आतंकी मॉड्यूल को पहले से ही निष्क्रिय करने के उपाय, उग्रवादी उग्रवाद, पूर्वोत्तर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सीखे गए सबक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विभिन्न हाइब्रिड खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आतंकवाद-विरोधी क्षमता को बढ़ाने के मकसद से एक आदर्श एटीएस संरचना तैयार करने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एवं जांच एजेंसियों के बीच समन्वय और निर्बाध वास्तविक समय सूचना आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार ने आतंकवाद के किसी भी रूप के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति को दोहराया है।
विज्ञापन

गृह मंत्री ने पहलगाम और दिल्ली हमलों का किया जिक्र

गृह मंत्री ने पहलगाम और दिल्ली के लाल किले पर हुए दो आतंकी हमलों में विभिन्न एजेंसियों और राज्य पुलिस बलों की सफल कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहलगाम लक्षित हमले के मामले में इन एजेंसियों की गहन कार्रवाई ने देश को गौरवान्वित किया है। इस जघन्य हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को सफलतापूर्वक ट्रैक करके मार गिराने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, यह पहली आतंकी घटना है जिसमें हमने आॅपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकी कृत्य की योजना बनाने वालों को सजा दी है। आॅपरेशन महादेव के जरिए हमले को में शामिल आतंकवादियों को खत्म किया गया है।

ये भी पढ़ें : PM Modi News : मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का प्रतीक बनाएं : पीएम