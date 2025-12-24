Homebound: विवादों में घिरी आॅस्कर 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट हुई फिल्म होमबाउंड

लेखक ने करण जौहर पर लगाया गंभीर आरोप

Homebound, (आज समाज), मुंबई: कुछ दिन पहले ही खबर आई कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म होमबाउंड आॅस्कर 2026 शॉर्टलिस्ट हुई है। अब ये फिल्म विवादों में घिर गई है। दरअसल, राइटर और पत्रकार पूजा चंगोईवाला ने इस फिल्म पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये फिल्म उनकी इसी नाम की किताब से कॉपी की गई है।

उनकी किताब साल 2021 में आई थी। ये आरोप लगाते हुए पूजा चंगोईवाला ने कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मेकर्स ने न सिर्फ उनकी किताब के टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि डायलॉग, सीन, इवेंट सीक्वेंस और नैरेटिव स्ट्रक्चर भी कॉपी किया है।

ये लगे आरोप

पूजा चंगोईवाला ने धर्मा प्रोडक्शन, नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पूजा चंगोईवाला ने कहा कि फिल्म देखने के बाद मुझे पता चला कि मेकर्स ने सिर्फ मेरी किताब के टाइटल का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि दूसरे पार्ट में मेरी किताब के कई हिस्सों को दोहराया है।

उन्होंने ये भी कहा कि 15 अक्टूबर को मेरे वकील ने धर्मा प्रोडक्शन को एक लीगल नोटिस जारी किया, जिसमें मेरे अधिकारों के उल्लंघन, मेरी चीजों का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया। नोटिस के जवाब में मेकर्स ने उल्लंघन स्वीकार करने से इनकार कर दिया और नेटफ्लिक्स पर उन चीजों का उपयोग जारी रहा।

बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगा मामला

उन्होंने आगे कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैंने अब धर्मा प्रोडक्शन और नेटफ्लिक्स के खिलाफ वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12ए के तहत महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में एक आवेदन दायर करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने से पहले करना जरूरी है।

अपने अधिकारों की रक्षा करना जरूरी

उनका कहना है कि मुझे पता है कि अपने इस फैसले से मैं बड़े संस्थाओं को चुनौती दे रही हूं, लेकिन मेरा मानना है कि राइटर्स के लिए ये जरूरी है कि वो अपने किए गए काम की रक्षा करें, अगर उनकी सहमति के बिना उनकी चीजों का दुरुपयोग हो रहा तो।

अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। इस फिल्म को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है। ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा इस फिल्म में अहम रोल में हैं।