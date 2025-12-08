Congress Suspended Navjot Kaur, (आज समाज), चंडीगढ़ : कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने ये फैसला नवजोत कौर द्वारा पार्टी के खिलाफ दिए गए बयान देखते हुए लिया। उल्लेखनीय है कि नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी खिलाफ यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि 500 करोड़ का ‘सूटकेस’ देने वाले सीएम बनते है।

हमारे पास पार्टी को देने के लिए ‘500 करोड़ रुपए नहीं हैं’

नवजोत सिद्धू राजनीति में सक्रीय हो सकते है अगर पार्टी उन्हें सीएम पद का दावेदार बनाये तो, लेकिन को नवजोत सिद्धू को सीएम बनाने के लिए हमारे पास पार्टी को देने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं हैं। गौरतलब है कि नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड करने की घोषणा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से की गई। जिसमें कहा गया है कि डॉ नवजोत कौर सिद्धू को तुरंत प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री की दौड़ अब क्षमता या काबिलियत पर नहीं, बल्कि….

दरअसल, नवजोत कौर सिद्धू लोकभवन में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बारे में खुलकर बयान दिए। नवजोत ने बेझिझक होकर कहा कि ‘पंजाब की राजनीति में पैसे का बड़ा दखल है।” आज काबिलियत से नहीं बक्ली ‘500 करोड़ रुपये के सूटकेस’ पर मुख्यमंत्री का पद निर्भर है। जो सूटकेस देता है, वही सीएम बनता है।’नवजोत कौर ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री की दौड़ अब क्षमता या काबिलियत पर नहीं, बल्कि ‘500 करोड़ रुपये के सूटकेस’ पर निर्भर हो गई है।

‘सिद्धू के पास पैसा नहीं है लेकिन विज़न है’

नवजोत ने आगे कहा कि ‘हम पंजाब और पंजाबियत की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास 500 करोड़ नहीं हैं जो देकर किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी लेनी हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ”जो सूटकेस देता है, वही सीएम बनता है।” इतना ही नहीं नवजोत कौर ने बड़ा दावा किया कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी जिम्मेदारी और अधिकार मिले, तो वह पंजाब को एक ‘गोल्डन स्टेट’ के रूप में तब्दील कर सकते है। सिद्धू के पास पैसा नहीं है लेकिन विज़न है।

