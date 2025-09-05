Cleanliness Campaign : हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान के नारे के साथ की जा रही शहर की सफाई : डीसी

शहर को स्वच्छ रखने में आम नागरिकों का सहयोग जरूरी

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शहरी स्वच्छता अभियान के तहत म्हारा रेवाड़ी स्वच्छ रेवाड़ी मुहिम को सफल बनाने की मुहिम में जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जा रहा है। इस मुहिम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी सफाई व्यवस्था पर निगरानी रखते हुए लोगों को प्रेरित कर रहे है।डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत शहरी क्षेत्र को गंदगी से मुक्त व स्वच्छ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में आम नागरिकों का सहयोग जरूरी है।

जिला प्रशासन द्वारा जिला के शहरी क्षेत्रों को साफ-सुथरा और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है

इस अभियान में आमजन को जोडऩे के लिए हर मोहल्ला, हर गली, हर मकान- स्वच्छ हरियाणा की पहचान का नारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल 11 सप्ताह का नहीं है, बल्कि इसको नियमित रूप से जारी रखना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कूड़े और कचरे का उठान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला के शहरी क्षेत्रों को साफ-सुथरा और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए विशेष फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये गए है।

डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि रेवाड़ी, बावल व धारूहेड़ा शहरी क्षेत्र में शहरी स्वच्छता अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था बनाएं रखने के लिए प्रशासन की ओर से योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि व्यवस्थापूर्ण प्रबंधन के साथ ही सफाई कार्य बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए प्रशासन की ओर से वार्ड स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी स्वच्छता दूत के रूप में फिल्ड में पहुंचकर गणमान्य लोगों के साथ मेरा वार्ड-सबसे साफ वार्ड करने के लिए सक्रियता बरत रहे हैं। नगर परिषद द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ वार्डो में नोडल अधिकारियों द्वारा शहरवासियों को भी शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

इसमें लोगों को गलियों में कूड़ा उठान प्रक्रिया, कूड़े करकट के ढेर को साफ करने, आमजन को पॉलिथीन का उपयोग न करने की भी सलाह दी जा रही है। साथ ही सफाई को अपनी आदत में शामिल करने के लिए शपथ भी दिलाई जा रही है। गलियों व कॉलोनियों में जहां भी गंदगी देखने को मिलती है वहीं नियुक्त नोडल अधिकारी टीम के साथ गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सफाई करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि शहर को साफ व सुंदर बनाया जा सके। शहर की सडक़ों पर लोगों द्वारा नालों पर अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है और निर्धारित मापदंड पूरे न करने, पॉलिथीन का उपयोग करने पर चालान भी किए जा रहे हैं।

डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले वाहन में ही डाले कचरा : डीएमसी

जिला नगर आयुक्त ब्रह्मप्रकाश ने कहा कि इस अभियान के तहत परिषद के अधिकारी और कर्मचारी वार्डों में जाकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें खुले में कूड़ा फैंकने से रोक रहे हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रह पर नगर परिषद के कर्मचारी लोगों को अपने घर का कूड़ा बाहर सडक़ों या नालियों में न फेंके बल्कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण वाहन में ही कूड़ा डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य नगर परिषद द्वारा रेवाड़ी क्षेत्र के सभी 31 वार्डों व नगर पालिका क्षेत्र धारूहेड़ा व बावल को गंदगी मुक्त बनाना है। नगरपरिषद ईओ सुशील कुमार ने बताया कि इस मुहिम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जा रहा है और पौधरोपण करते हुए स्वच्छता मुहिम में सभी को बढ़चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

