Business News Hindi : केंद्र सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना : गोयल

कहा, सरकार जल्द से जल्द सभी सेक्टर में सप्लाई चेन की समस्याओं को दूर करेगी

Business News Hindi (आज समाज), बिजनेस डेस्क : केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा बदलते परिवेश में यह जरूरी है कि हम तेजी से अन्य देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करें। जिससे केवल मात्र एक देश पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार का यह लक्ष्य है कि जल्द से जल्द देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए ताकि हम अपने विकास की गाथा को दुनिया के सामने रख सकें।

उन्होंने आगे कहा कि भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उसने आॅस्ट्रेलिया, ईएफटीए ब्लॉक, संयुक्त अरब अमीरात और मॉरीशस के साथ पहले ही समझौते लागू कर दिए हैं। सरकार सभी सेक्टर में सप्लाई चेन की समस्याओं को दूर कर मजबूती लाने के लिए काम कर रही है, भले ही इसके लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़े। इसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और व्यापारिक लॉजिस्टिक्स को अधिक सक्षम बनाना है।

देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को दिया जा रहा बढ़ावा

सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना और देश में सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति जैसी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक ट्रिलियन डॉलर का राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं घरेलू बुनियादी ढांचे के विस्तार पर हर साल लगभग 130 अरब डॉलर खर्च करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में, पिछले 10 वर्षों में, भारत ने अपनी बंदरगाह क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया है, हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़ाकर 158 कर दी है और अगले सात और आठ वर्षों में, हम हवाई अड्डों की संख्या 225 तक बढ़ा देंगे।

रोजगार सृजन और क्षमता बढ़ाने में मिलेगी मदद

उन्होंने कहा कि इन उपायों से देश में रोजगार सृजन और क्षमता बढ़ाने में मदद मिली है। उन्होंने आगे कहा कि जहां भी हमें किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन या आपूर्ति का संकेन्द्रण मिला, हमने वहां आत्मनिर्भरता की ओर ध्यान दिया। स्पष्ट रूप से, लाल सागर में जो कुछ हो रहा है या इन स्वास्थ्य महामारियों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने महसूस किया कि आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है।