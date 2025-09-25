Mohali News : केंद्र सरकार द्वारा देश में हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म 2 लागू किया: लालपुरा

घरों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर12 फसीद से घटा 5 फीसदी किया

Mohali News(आज समाज नेटवर्क) मोहाली। केंद्र सरकार द्वारा देश में हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म 2 लागू किया है। ताकि लाइन में खड़े आखरी व्यक्ति तक इस का फायदा पहुंचाया जा सके। यह उक्त विचार मैंबर नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड एवं मेनोरटी कमिशन के पूर्व चेयरमेन इकबाल सिंह लालपूरा ने वीरवार को मोहाली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहें। इस दौरान उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव खन्ना, कमलजीत सैनी तथा जिला भाजपा के मीडिया इंचार्ज चंद्र शेखर मौजूद रहे। लालपूरा ने कहा कि आज से 11 साल पहले वर्ष 2014 में भारत की इकॉनमी 15वें नंबर पर थी।

लोगों को सबसे बड़ी राहत उनके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स घटा कर दी है

मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान 15वें स्थान से चौथे नंबर पर लाया गया। मोदी सरकार द्वारा आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पहले नवरात्री का सूरज देखते ही भारत के लोगों को महंगाई से राहत दी गई। उन्होंने कहा कि लोगों को सबसे बड़ी राहत उनके जीवन में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों पर टैक्स घटा कर दी है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो दूध, घी, मक्खन, पनीर आदी पर जो पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था अब उसे घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया है। जिससे हर परिवार को 800 से लेकर हजार रुपए का फायदा होगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन मेटिरियल पर पहले 28 फीसदी का टैक्स था जिसे घटाकर 18 फीसदी किया गया है ताजो लोगों का घर बनाने का सपना साकार हो सके।

लालपूरा द्वारा जहां मोदी सरकार द्वारा दी गई राहत को लोगों के लिए सौगात बताया वहीं पंजाब सरकार द्वारा जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर भी चिंता प्रगट की। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब में जीएसटी कलेक्श इस साल अगस्त तक अगस्त 2199 करोड़ हुई।

पीछले साल इस समय के दौरान 1936 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुई थी। वहीं अगर पड़ौसी राज्य हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस बार अगस्त तक 9681 करोड़ जीएसटी एकत्र किया गया। वहीं पीछले साल अगस्त तक 8636 करोड़ जीएसटी एकत्र किया गया था। वहीं यूपी सरकार की जीएसटी कलेक्शन भी पंजाब से कहीं ज्यादा रही।इसलिए पंजाब को राज्य में अमन व शांति व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। ताकि व्यपारी तथा इंडस्ट्रीलिस्ट पंजाब में आकर अपना कारोबार शुरू करें। इससे जहां सरकार को फायदा होगा वहीं आम लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

व्यपारी वर्ग को सरकार से सिर्फ सुरक्षा की उम्मीद : वशिष्ट

भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ट ने कहा कि पंजाब में इंडस्ट्रीज का पतन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीलिस्ट पंजाब से अपनी इंडस्ट्रीज बाहर ले जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब में इन सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। एक व्यपारी को सरकार से कुछ नहीं चाहिए होता बस केवल सुरक्षा चाहिए होती है।

