Delhi Pollution Update : बेहद खराब से खराब श्रेणी में पहुंचा राजधानी का एक्यूआई

रविवार के मुकाबले सोमवार को प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार

Delhi Pollution Update (आज समाज), नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के सांसों पर संकट लगातार मंडरा रहा है। प्रदूषित हवा में लगातार सांस लेने से वे जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लंबे समय से अच्छी बरसात का न होना भी वायु प्रदूषण में वृद्धि का एक मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं रविवार की अपेक्षा सोमवार सुबह एक्यूआई में मामूली सुधार सामने आया।

हालांकि यह सुधार दिनभर रहेगा यह कहना मुश्किल है। क्योंकि सोमवार कार्य दिवस होने के चलते दिन निकलने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। वहीं सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो रविवार को यह ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया था, वहीं सोमवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह ‘खराब’ श्रेणी में आ गया है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, सोमवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 266 दर्ज किया गया है, जो ‘खराब’ श्रेणी के अंतर्गत आता है।

दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर इस तरह रहा एक्यूआई

राजधानी के विभिन्न इलाकों में एक्यूआई की स्थिति पर नजर डालें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के अलीपुर में 275, आनंद विहार में 320, अशोक विहार में 301, आया नगर में 178, बवाना में 195, बुराड़ी में 216, और चांदनी चौक इलाके में 337 एक्यूआई दर्ज किया गया है। वहीं, डीटीयू इलाके में 272, द्वारका सेक्टर-8 में 288, आईजीआई एयरपोर्ट टी3 में 153, आईटीओ में 253, जहांगीरपुरी में 316, लोधी रोड में 182, मुंडका में 281, नजफगढ़ में 232, नरेला में 284 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट में डराने वाले आंकड़े आए सामने

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में दिल्ली का वार्षिक औसत एक्यूआई 201 रहा। यह चिंताजनक है कि पूरे साल एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, जब हवा की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही हो। इस दौरान दिल्ली में 79 दिन संतोषजनक, 121 दिन मध्यम, 86 दिन खराब, 71 दिन बहुत खराब और आठ दिन गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। 2024 की तुलना में, 2025 में संतोषजनक दिनों की संख्या थोड़ी बढ़ी (66 से 79), जबकि गंभीर श्रेणी के दिनों की संख्या कम हुई (17 से 8)। हालांकि, बहुत खराब दिनों की संख्या लगभग समान रही। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में एक्यूआई में मामूली सुधार का मुख्य कारण जून और जुलाई के दौरान बेहतर वायु गुणवत्ता रही।

ये भी पढ़ें : Weather Update : सर्दी, कोहरे से राहत के अभी नहीं आसार