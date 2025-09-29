Canada Declares Lawrence Bishnoi Gang a terrorist organization : कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को किया आतंकवादी संगठन घोषित, घंभीर आरोप दर्ज

Canada Declares Lawrence Bishnoi Gang a terrorist organization(आज समाज नेटवर्क )हर एक बड़ी वारदात की ज़िम्मेदारी लेने वाले चाहे वो पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो चाहे कुछ और… आज उनको कनाडा सरकार द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। कंजर्वेटिव और एनडीपी नेताओं की मांग के बाद कनाडा सरकार ने यह फैसला लिया है।

पिछले साल आरसीएमपी ने भारत पर बिश्नोई गिरोह का इस्तेमाल कनाडा के लोगों, खासकर खालिस्तान नामक एक अलग सिख देश के निर्माण की वकालत करने वालों को निशाना बनाकर हत्याओं और जबरन वसूली के लिए करने का आरोप लगाया था।

हालांकि, भारत ने कनाडा के इन दावों को खारिज कर दिया था और कहा है कि वह ओटावा के साथ मिलकर गिरोह को रोकने की कोशिश कर रहा है।

द कैनेडियन प्रेस के अनुसार, सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इनोवेशन के वरिष्ठ फेलो वेस्ली वार्क ने पहले कहा था कि आतंकवादी सूची में शामिल होने से इस गिरोह पर लगाम लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि कनाडा की मुख्य समस्या आपराधिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता का अभाव है।