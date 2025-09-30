Navratri and Ashtami Festival : ब्रह्माकुमारीज कादमा सेवाकेंद्र में नवरात्रि व अष्टमी पर चैतन्य देवी आराधना की

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। सकारात्मक सोच के साथ हर कर्म करो तो कर्म श्रेष्ठ बनेंगे तभी हमारा समाज दिव्य व श्रेष्ठ बन सकता है ये उद्गार प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कादमा शाखा में नवरात्रि व मां दुर्गा अष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सेवाकेंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी वसुधा बहन ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि हमें आत्म-शक्ति को जागृत करने का सन्देश देती है। आज की परिस्थितियों में सच्ची शक्ति राजयोग (मेडिटेशन) के अभ्यास से ही प्राप्त होती है, जिससे नकारात्मकता, क्रोध व तनाव पर विजय प्राप्त कर समाज में सकारात्मक व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। इस अवसर पर चैतन्य देवी के रूप में ब्रह्माकुमारी बहनों का श्रृंगार कर पूजा अर्चना कर आरती उतारी।

ब्रह्माकुमारी ज्योति बहन ने कहा कि शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें और सद्गुणों व शक्तियों को धारण कर समाज हित में कार्य करें। ब्रह्माकुमारी नीलम बहन ने अपने संबोधन में बताया कि वर्तमान समय में महिलाएं ही नहीं बल्कि प्रत्येक मानव को दिव्य शक्ति जागरण की आवश्यकता है, जिससे समाज में शांति और सद्भावना का वातावरण बन सके। ब्रह्माकुमारी रेखा व रितु बहन ने कहा कि दुर्गा अष्टमी पर मातृशक्ति की पूजा हमें यह सिखाती है कि भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानकर उनका सदुपयोग करना ही सच्चा उत्सव है।

यह भी पढ़े:- Charkhi Dadri News : खाद पाने के लिए सहकारी केन्द्रों पर उमड़ी किसानों की भीड़, प्रशासन के हाथ पैर फूले