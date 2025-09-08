Building collapsed during the rains : बरसात में गिरी उपमंडल भवन की चारदीवारी, बड़ा हादसा

Charkhi Dadri News(आज समाज नेटवर्क)बाढड़ा। बाढड़ा में बन रहे उपमंडल भवन की चारदिवारी बरसात के कारण गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था।

ग्रामीणों का कहना है कि दिवार गिरने से मुंग की फसल बरबाद हो गई है। जानकारी के अनुसार उपमंडल भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि बरसाती पानी के दबाव से करीब सौ मीटर तक चारदीवारी ढह गई। ग्रामीणों ने बताया कि दीवार की गुणव8ाा पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग को इस मामले में गंभीरता से जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। वहीं, हादसे के बाद निर्माण स्थल पर काम रोक दिया गया है।

उपमंडल का दर्जा मिलते ही जिला प्रशासन न कस्बे की अनाजमंडी के किसान विश्रामगृह में उपमंडल भवन संचालित किया था

बता दे कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 में बाढड़ा तहसील को अपग्रेड करते हुए उपमंडल का दर्जा दिया था लेकिन पहले भूमि की कमी के कारण मु2यालय भवन निर्मित नहीं हो पाया है। उपमंडल का दर्जा मिलते ही जिला प्रशासन न कस्बे की अनाजमंडी के किसान विश्रामगृह में उपमंडल भवन संचालित किया था बाद में इसको पंचायत विभाग के बीडीपीओ कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया लेकिन वह भवन तोडऩे के आदेश के बाद अब मौजूदा समय में कस्बे के केनाल विश्रामगृह में उपमंडल भवन संचालित है उपमंडल भवन की 11 फरवरी 2022 को प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने नींव रखी थी।

प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने 11 फरवरी 2022 को बाढड़ा उपमंडल कार्यालय की नींव रखी थी । लोक निर्माण विभाग ने 18 करोड़ 18 लाख की राशि जारी करते हुए 21 माह में उपमंडल भवन के निर्माण करने का समय ठेकेदार को दिया था लेकेन बजट कम होने के कारण ठेकेदार द्वारा सरकार व विभाग से 1.50 करोड का बजट और जारी करने के लिए पत्र लिखा था लेकिन अभी तक ठेकेदार को बजट नहीं मिला है जिससे उपमंडल भवन का निर्माण कार्य अधर में है। ठेकेदार को बोल कर फिर से दिवार निकलवाई जाएगी-जैई कपूर लोक निर्माण विभाग के जेई कपूर सिंह ने बताया कि ठेकेदार को बोल दिया है कल तक लेबर आ जाएगी और दीवार का फिर से निर्माण करवा दिया जाएगा। ओर जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा।

यह भी पढ़े:- Farmers Protest : किसानों का बकाया मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी