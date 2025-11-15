संबंधित थाना पुलिस, एफएसएल व फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर थाना क्षेत्र में एक कंपनी कर्मी ने किराए के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना पुलिस, एफएसएल व फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में पहुंचाया।

दो दिन पहले ही वापस गुरुग्राम आया था

जानकारी मुताबिक हरियाणा के सिरसा का रहने वाला विजय कुमार (29) मानेसर क्षेत्र में एक कंपनी में जॉब करता था और वह यहां एक किराए के कमरे में रहता था। हाल ही में विजय कुमार के ताऊ का देहांत हो गया था, जिसके चलते विजय सिरसा गया हुआ था और दो दिन पहले ही वापस गुरुग्राम आया था, लेकिन अचानक शुक्रवार की शाम विजय कुमार ने अपने कमरे पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही कोई संदिग्ध बात सामने आई

जांच अधिकारी ने बताया कि कमरे से न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही कोई संदिग्ध बात सामने आई है। परिवार वालों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है, कोई संदिग्ध बात सामने आती है तो उसी आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

