Ramayan: रामायण’ का वो ‘भरत’, जिसकी एक्टिंग ने रुलाया पूरा देश… 40 की उम्र में दर्दनाक मौत ने तोड़ा दिल

Ramayan: भारतीय टेलीविज़न के सुनहरे दौर में, ‘रामायण’ सिर्फ़ एक शो नहीं था—बल्कि यह एक भावना थी। 1980 के दशक के आखिर में शुरू हुआ और 90 के दशक में ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल करने वाला यह शो, इसके किरदारों को लाखों लोगों की नज़रों में साक्षात भगवान बना गया।

इन किरदारों में से एक अभिनय अपनी सच्ची भावनाओं और भक्ति के लिए सबसे अलग था—वह था भरत का किरदार, जिसे संजय जोग ने निभाया था। उनका अभिनय इतना ज़बरदस्त था कि ‘भरत मिलाप’ का वह मशहूर दृश्य आज भी दर्शकों की आँखों में आँसू ला देता है।

खेतों से शोहरत तक का सफ़र

संजय जोग का सफ़र किसी फ़िल्मी कहानी से कम नहीं था। अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले, वह नागपुर में एक किसान के तौर पर सादा जीवन बिताते थे। मशहूर होने के बाद भी, वह अपनी जड़ों से गहरे तौर पर जुड़े रहे—शूटिंग से जब भी उन्हें समय मिलता, वह अक्सर अपने खेतों में लौट आते थे। शोहरत कभी भी मिट्टी के प्रति उनके प्यार को कम नहीं कर पाई।

एक प्रशिक्षित कलाकार

कई ऐसे सितारों के विपरीत जो इत्तेफ़ाक से मशहूर हो जाते हैं, संजय जोग ने अभिनय को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने मुंबई के ‘फ़िल्मालया स्टूडियोज़ एक्टिंग स्कूल’ में अपने हुनर ​​को निखारा और बाद में पुणे के प्रतिष्ठित ‘फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया’ (FTII) से प्रशिक्षण लिया। यह औपचारिक प्रशिक्षण मराठी और हिंदी सिनेमा में उनके बारीक और दमदार अभिनय में साफ़ झलकता था।

शुरुआती संघर्ष और डिप्रेशन

उन्हें पहली बड़ी सफलता मराठी फ़िल्म ‘सापला’ से मिली, जो बदकिस्मती से बॉक्स ऑफ़िस पर फ़्लॉप हो गई। इस असफलता ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया और वे डिप्रेशन में चले गए। निराश होकर, उन्होंने मुंबई छोड़ दिया और अपने गाँव लौट आए; कुछ समय के लिए उन्होंने फ़िल्मों के बजाय खेती-बाड़ी को चुना।

किस्मत में लिखा एक ज़ोरदार कमबैक

लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। संजय जोग ने एक मल्टी-स्टारर मराठी फ़िल्म के साथ ज़ोरदार वापसी की, जिसने उन्हें इंडस्ट्री में फिर से स्थापित कर दिया। जल्द ही, उन्हें गुजराती और हिंदी फ़िल्मों में भी रोल मिलने लगे, और धीरे-धीरे उनका करियर फिर से पटरी पर आ गया।

भरत बनना – ज़िंदगी बदलने वाला किरदार

जब रामानंद सागर ‘रामायण’ के लिए कलाकारों का चयन कर रहे थे, तो उन्हें भरत के किरदार के लिए ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मासूमियत, त्याग और आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से अपने भीतर उतार सके। जिस पल उन्होंने संजय जोग को देखा, उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें अपनी तलाश का सही जवाब मिल गया है।

दिलचस्प बात यह है कि जोग को शुरुआत में लक्ष्मण का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया गया था—लेकिन भरत का किरदार चुनना उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला साबित हुआ।

रामायण से आगे

भले ही रामायण ने उन्हें अमर शोहरत दी, लेकिन संजय जोग की प्रतिभा सिर्फ़ एक किरदार तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कई क्षेत्रीय फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में काम किया और अपनी भावपूर्ण आँखों तथा दमदार डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को प्रभावित किया।

40 साल की उम्र में एक दुखद अंत

अपने करियर के शिखर पर, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। संजय जोग को लिवर की एक गंभीर बीमारी का पता चला। 27 नवंबर, 1995 को, लिवर फेल होने के कारण महज़ 40 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

उनके असमय निधन से पूरा देश सदमे में डूब गया। लेकिन आज भी, भरत के रूप में उनका अभिनय जीवित है—जो लाखों लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है।

एक ऐसी विरासत जो कभी फीकी नहीं पड़ती

संजय जोग भले ही बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन रामायण में उनके अभिनय ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। वह सिर्फ़ एक अभिनेता ही नहीं थे—बल्कि वह एक भावना, भक्ति का प्रतीक और भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में एक अमर याद बन गए।