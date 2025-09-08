The Bengal Files Day 3 Box Office: विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने वीकेंड में बाजी पलटी, विवादों के बावजूद कमाई में बढ़त

The Bengal Files Day 3 Box Office, आज समाज, नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री की बहुचर्चित फिल्म द बंगाल फाइल्स भारी विवादों के बीच आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई। निर्देशक ने एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में फिल्म उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स जैसा प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही। फिलहाल, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड की हॉरर फ्रैंचाइज़ी द कॉन्ज्यूरिंग और बॉलीवुड की बागी 4 के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है।

बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

सैकनिल्क के अनुसार, द बंगाल फाइल्स ने पहले दिन मामूली ₹1.75 करोड़ की कमाई की। हालाँकि, सप्ताहांत में फिल्म ने लगातार बढ़त दर्ज की। दूसरे दिन, फिल्म की कमाई बढ़कर ₹2.15 करोड़ हो गई, जबकि रविवार को ₹2.22 करोड़ की कमाई के साथ और सुधार हुआ। इस गति के साथ, फिल्म का पहले सप्ताहांत का कुल कारोबार अब ₹6.12 करोड़ हो गया है।

द कश्मीर फाइल्स से तुलना

हालांकि, ये आंकड़े अग्निहोत्री की 2022 में रिलीज़ हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तुलना में कम हैं, जिसने पहले दिन ₹3.55 करोड़ की शानदार शुरुआत की थी। यह देखना बाकी है कि क्या द बंगाल फाइल्स आने वाले हफ़्ते के दिनों में अपनी गति बनाए रख पाती है या नहीं। आलोचक और दर्शक दोनों ही इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं कि क्या यह पिछली फिल्म की ऐतिहासिक सफलता का एक अंश भी दोहरा पाती है।

फिल्म से जुड़ा विवाद

रिलीज़ में कई बाधाएँ आईं। निर्माताओं ने आरोप लगाया कि थिएटर मालिकों, खासकर पश्चिम बंगाल में, पर फिल्म प्रदर्शित न करने का दबाव डाला गया। निर्माता पल्लवी जोशी ने तो भारत के राष्ट्रपति को एक खुला पत्र भी लिखा, जिसमें सेंसर बोर्ड द्वारा बिना किसी आपत्ति के मंजूरी देने के बावजूद अधिकारियों पर “अनौपचारिक प्रतिबंध” लगाने का आरोप लगाया। इन विवादों ने अग्निहोत्री की फिल्मों को लेकर बहस को और हवा दे दी है, जिन्हें अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रचार कहा जाता है।

स्टार कास्ट

द बंगाल फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर जैसे कलाकारों की टोली प्रमुख भूमिकाओं में है। सहायक कलाकारों में सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास और मोहन कपूर शामिल हैं, जो सभी कहानी में गहराई लाते हैं।