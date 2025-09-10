The Bengal Files Collection Day 5: 5 दिन में द बंगाल फाइल्स का कलेक्शन 9 करोड़ पार

The Bengal Files Collection Day 5: आज समाज, नई दिल्ली: फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री एक और तीखे विषय के साथ वापस आ गए हैं। एक ऐसा विषय जिसके बारे में दर्शकों को कम ही पता है। हालाँकि फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन इसने बड़ी रिलीज़ बागी 4 के सामने आश्चर्यजनक रूप से मजबूती दिखाई है। मंगलवार को, फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई, जिससे निर्माताओं के लिए नई उम्मीद जगी।

द बंगाल फाइल्स के लिए मंगलवार राहत लेकर आया

टाइगर श्रॉफ की एक्शन फ्रैंचाइज़ी बागी 4 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, द बंगाल फाइल्स अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रही है। अपने पाँच दिनों के प्रदर्शन में, फिल्म ने उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मंगलवार का दिन सकारात्मक रहा।

पहला दिन (5 सितंबर): ₹1.75 करोड़

दूसरा दिन: ₹2.25 करोड़

तीसरा दिन: ₹2.75 करोड़

चौथा दिन (सोमवार): ₹1.15 करोड़ (तेज़ गिरावट)

पाँचवाँ दिन (मंगलवार): ₹1.46 करोड़ (बढ़ोतरी)

Sacnilk.com की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का घरेलू शुद्ध संग्रह अब ₹9.36 करोड़ हो गया है, जिसमें ₹9.50 करोड़ की कुल कमाई शामिल है। वैश्विक स्तर पर, फिल्म ने लगभग ₹11.5 करोड़ कमाए हैं, जिसमें विदेशी बाज़ारों से ₹2 करोड़ शामिल हैं।

द बंगाल फाइल्स के पीछे की कहानी

मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर अभिनीत, यह फिल्म 1946 में कोलकाता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की दुखद घटनाओं पर आधारित है, जिसने हिंसक सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया और भारत के विभाजन के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फिल्म के संवेदनशील विषय ने रिलीज़ से पहले ही, ट्रेलर रिलीज़ होते ही विवाद खड़ा कर दिया था। लगभग ₹50 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अभी भी घाटे से बाहर है। लेकिन मंगलवार को हुई कमाई में आई तेज़ी इस बात का संकेत है कि यह जल्द ही हार मानने वाली नहीं है।