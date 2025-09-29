Tv Actress Kishwer Merchant: 44 की खूबसूरत किश्वर मर्चेंट, बिना शो या फिल्म के भी बिखेर रही हैं शाही और लग्जरी लाइफ

Tv Actress Kishwer Merchant, आज समाज, नई दिल्ली: मनोरंजन उद्योग को अक्सर विलासिता और ग्लैमर से जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार, ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियाँ भी, जो सालों से पर्दे पर नज़र नहीं आए हैं, एक आलीशान जीवनशैली का आनंद लेते रहते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं 44 वर्षीय किश्वर मर्चेंट।
किश्वर आखिरी बार डिज़्नी+ हॉटस्टार पर वेब सीरीज़ डियर इश्क में नज़र आई थीं, और उससे पहले, 2022 में, वह टीवी सीरियल फना: इश्क में मरजावां में नज़र आई थीं।
तब से, वह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और अपनी ज़िंदगी और फिटनेस रूटीन की झलकियाँ साझा करती रहती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट न होने के बावजूद, किश्वर एक आलीशान ज़िंदगी जी रही हैं।

प्रेम कहानी हकीकत में बदली

किश्वर मर्चेंट की पहली मुलाकात अपने पति सुयश राय से सीरियल प्यार की ये एक कहानी के सेट पर हुई थी, जहाँ उन्होंने उनकी बुआ का किरदार निभाया था। दिलचस्प बात यह है कि सुयश, किश्वर से 8 साल छोटे हैं।
सेट पर ही प्यार परवान चढ़ा और आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। किश्वर मुस्लिम थीं और सुयश हिंदू, उनके अंतरधार्मिक विवाह में कई चुनौतियाँ आईं, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए शादी कर ली। 2021 में, इस जोड़े ने निरवर नाम के एक बेटे को जन्म दिया।

करियर और जीवनशैली

किश्वर पिछले कुछ वर्षों में कई लोकप्रिय टीवी शोज़ का हिस्सा रही हैं। फ़िलहाल, वह किसी नए प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देती हैं।
वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट और जीवनशैली की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं, जिससे प्रशंसकों को उनकी आलीशान ज़िंदगी की झलक मिलती है।
मुख्यधारा के टेलीविजन और फिल्मों से दूर होने के बावजूद, किश्वर मर्चेंट एक आलीशान, शाही जीवनशैली का आनंद ले रही हैं, जिससे यह साबित होता है कि प्रसिद्धि और शान पर्दे से परे भी जा सकती है।

