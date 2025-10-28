Bigg Boss 19 में शुरू हुई कैप्टेंसी की जंग! इन 2 कंटेस्टेंट्स ने संभाली कमान, मृदुल तिवारी की कुर्सी पर लटकी तलवार

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के अंदर का ड्रामा हर दिन नए ट्विस्ट और टर्न के साथ बढ़ता जा रहा है। वीकेंड पर बसीर अली और नेहल चुडासमा के चौंकाने वाले दोहरे निष्कासन के बाद, घरवाले अब पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और रणनीतिक हो गए हैं। ताज़ा एपिसोड में, इस हफ़्ते के कप्तानी टास्क को लेकर एक बड़ा अपडेट आया, जहाँ दो कंटेस्टेंट अगले कप्तान के लिए शीर्ष दावेदार बनकर उभरे हैं।

🚨 BREAKING! Pranit More and Shehbaz Badesha are the CAPTAINCY CONTENDERS for this week after assembly room voting. https://t.co/IdeKpJ51z1 — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 27, 2025

कौन हैं नए कप्तानी के दावेदार?

बिग बॉस 19 के फैन पेज बीबी तक के अनुसार, प्रणित मोरे और शहबाज़ बदेशा इस हफ़्ते कप्तानी के मुख्य दावेदार बन गए हैं। हाल ही में हुए एक टास्क के दौरान, प्रणित, शहबाज़, गौरव खन्ना और मालती चाहर ने शुरुआत में कप्तानी राउंड के लिए क्वालीफाई किया।

बाद में, बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली एरिया में इकट्ठा किया और उनसे चार फाइनलिस्ट में से दो नामों के लिए वोट करने को कहा। गहन चर्चा और वोटिंग के दौर के बाद, प्रणित मोरे और शहबाज़ बदेशा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिससे वे कप्तानी के आधिकारिक दावेदार बन गए।

मृदुल तिवारी की कप्तानी पर सवाल

फ़िलहाल, मृदुल तिवारी कप्तान का पद संभाल रहे हैं, लेकिन घरवालों ने उनके नेतृत्व की कड़ी आलोचना की है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान, बिग बॉस ने अशनूर कौर और अभिषेक बजाज के माइक हटाकर अकेले में बात करने के क्लिप दिखाए—जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था।

इसके बाद बिग बॉस ने घरवालों से यह तय करने को कहा कि क्या दोनों को सज़ा के तौर पर सीधे नामांकित किया जाए या माफ़ कर दिया जाए। हालांकि, जब वोट बराबर हो गए, तो कप्तान मृदुल ने अशनूर और अभिषेक को माफ़ करने का फैसला किया।

यह फैसला उल्टा पड़ गया क्योंकि बिग बॉस ने बाकी घरवालों (अशनूर और अभिषेक को छोड़कर) को घर से बेघर होने के लिए नामांकित करके उन्हें दंडित किया। मृदुल के इस नरम फैसले से घरवाले नाराज़ हो गए, जिन्होंने उन्हें “कमज़ोर कप्तान” कहा और उनके अधिकार पर सवाल उठाए।

मृदुल का राज जल्द खत्म होगा

नए कैप्टेंसी राउंड के साथ, बिग बॉस के घर में मृदुल तिवारी की सरकार टूटने की कगार पर लगती है। प्रणित मोरे या शहबाज़ बदेशा जल्द ही नए कप्तान के रूप में उनकी जगह लेंगे।

इस बीच, हाल ही के वीकेंड एपिसोड में चौंकाने वाला दोहरा निष्कासन देखने को मिला, जिसमें बसीर अली और नेहल चुडासमा बाहर हो गए – जिससे दर्शक और प्रतियोगी दोनों ही हैरान रह गए।

