A grand devotional music program : बसंत गिरिजा श्री समिति द्वारा भव्य भजन संध्या का अयोजन माता मनसा देवी परिसर में किया

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क)चंडीगढ़। चंडीगढ़ बसंत गिरिजा श्री समिति द्वारा भव्य भजन संध्या का अयोजन मनसा देवी परिसर में नवरात्रि के पंचमी पर भजन संध्या मे बहुत ही सुंदर एवम् मीठे-मीठे भजन प्रस्तुत किए गए। समिति की अध्यक्षा रंजू प्रसाद एवं पेट्रन डॉक्टर एस.एस. प्रसाद आई ए एस (रिटायर्ड) तथा उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही सुंदर ,आनंद दायक भजन संध्या की प्रस्तुति की गई इसमें माता जी के श्लोक ,भजन ,शिव जी की स्तुति ,कृष्ण कन्हैया का रंग डालो, भगवान श्री राम जी के भजन ,हनुमान जी के भी भजन प्रस्तुत किए गए ।

कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से ,श्री गणेशा देवा से किया गया, चला गया कोई चला जात कोई चलने को तैयार, तेरे सदके तू भेज दे बुलावा, मनसा देवी मनसा पूरी करती, मां मुरादे पूरी कर दे ,रंग डालो, छोटी-छोटी कंजका, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, होली खेले मसाने में ,दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चलो बुलाया आया है ,एक से एक बढ़कर भजन प्रस्तुत किए गए। इसमें बबीता, डॉक्टर नवीन चावला ,अभिजीत ने कोर्स तथा भजन में अच्छा साथ दिया। म्यूजिक में सुरेंदर शेरी की टीम ,जिसमें तबले पर मास्टर शरब जीत शिबू, ढोलकी पर करमचंद ,की बोर्ड पर राजेंद्र कमांडो, अक्तपद पर राकेश ने बहुत अच्छा सहयोग किया।

राजू शर्मा एवम टीम द्वारा बहुत ही सुंदर ,मनमोहक, मनभावक ,भव्य झांकियों जिसमें राधे कृष्ण मोर पंखी के साथ ,शिव जी तथा अघोरी, लंगूर इत्यादि की झांकियों दिखाई श्रोतागण ने बहुत आनंद उठाया और बीच-बीच में मां के जयकारे लगाते रहे, मां की श्रद्धा में वे डूबे रहे ।भजन संध्या के अवसर पर बच्चों,महिलाओ ने भी बीच-बीच में हाथ उठाकर मां के जय माता के जयकारे लगाए।

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : गुरु नानक खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 30 में लिंग संवेदनशीलता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित