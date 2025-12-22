Bangladesh Protest News : राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही बांग्लादेशी सरकार : शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने वर्तमान सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh Protest News (आज समाज), नई दिल्ली : एक तरफ जहां भारत का पड़ोसी राष्टÑ वर्तमान में हिंसा की आग में जल रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान वहां के लोगों में भारत विरोधी गुस्सा भी देखा जा रहा है। यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू युवक की हत्या कर उसका शव जला दिया। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने एक ताजा बयान में वहां की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले, बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और भारत-बांग्लादेश संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले का जरिया है।

उस्मान हादी की मौत के बाद दोबारा शुरू हुई हिंसा

गौरतलब है कि उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथी उन्माद अपने चरम पर है। यह हिंसा शेख हसीना के कट्टर विरोधी 32 वर्षीय इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की मौत के बाद पनपी है। 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने हादी को गोली मार दी थी, जिसकी 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

हादी हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कट्टर विरोधी और 32 वर्षीय इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी की 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में एक चुनावी अभियान के दौरान नकाबपोश बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी। जिसके बाद गुरुवार (18 दिसंबर) को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे बांग्लादेश में नई सिरे से हिंसा जारी है। इस बीच ताजा जानकारी सामने आई है कि बांग्लादेश पुलिस के हादी हत्याकांड में अब तक हाथ खाली है। बांग्लादेश पुलिस ने रविवार (21 दिसंबर) को कहा कि उनके पास नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मुख्य संदिग्ध के ठिकाने के बारे में कोई ‘विशिष्ट जानकारी’ नहीं है।

