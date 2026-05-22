Tridha Choudhury: दिशा पाटनी से ज्यादा बोल्ड निकली ‘आश्रम’ की हसीना

बिकिनी लुक में छोड़ा पीछे

Tridha Choudhury, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड की सबसे हॉट अदाकारा के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें दिशा पाटनी का नाम शामिल होता है। लेकिन आश्रम वेब सीरीज फेम अभिनेत्री त्रिधा चौधरी मौजूदा समय में हॉटनेस के मामले में दिशा को पूरी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। हाल ही में बी टाउन एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी ने अपने आॅफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों को शेयर किया है, जिनमें एक्ट्रेस बिकिनी लुक में नजर आ रही हैं। त्रिधा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आते ही चर्चा का विषय बन गई हैं।

सोशल मीडिया पर मचाई तबाही

त्रिधा चौधरी की इन इंस्टा तस्वीरों में उनका बिकिनी लुक साफ नजर आ रहा है और अपने इस बोल्ड सेक्सी अंदाज से उन्होंने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है। अपने हॉट बिकिनी लुक के दम पर त्रिधा चौधरी ने हर किसी का ध्यान खींच लिया है।

अब त्रिधा चौधरी की ये लेटेस्ट बिकिनी फोटोज सिनेमाई गलियारे में सुर्खियां बन गई हैं। फैंस उनकी इन तस्वीरों पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। यही कारण है जो त्रिधा की ये फोटो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं और फैंस की पहली पसंद बन गई हैं।

आश्रम से जीता सबका दिल

बतौर एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी को सबसे अधिक लोकप्रियता बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम से मिली है। इस सीरीज में उनके हॉट सीन्स भी चर्चा का विषय बने। आश्रम में त्रिधा ने बबीता का किरदार अदा किया, जिसे सबने सराहा।

इस मूवी में आई नजर

फिलहाल त्रिधा चौधरी का नाम उनकी लेटेस्ट फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 को लेकर भी लाइमलाइट में बना हुआ है। इस साल रिलीज होने वाली अभिनेता कपिल शर्मा की कॉमेडी मूवी में उन्होंने अहम भूमिका अदा कर अपनी शानदार अदाकारी की छाप छोड़ी है।

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