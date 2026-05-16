Mouni Roy: 3 करोड़ 30 लाख फोलोवर्स वाली वो एक्ट्रेस, जो पर्दे पर देवी भी बनी और नागिन भी

निजी जिंदगी में उथल-पुथल के दौर से गुजर रही हैं एक्ट्रेस मौनी रॉय

Mouni Roy, (आज समाज), मुंबई: मौनी रॉय इन दिनों चर्चा में हैं। चार साल पहले उन्होंने सूरज नांबियार से शादी की थी, जो अब टूट गई है. दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। कई दिनों से शादी टूटने की चर्चा हो रही थी, जिसे आज मौनी और सूरज ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंफर्म कर दिया।

मौनी रॉय एक जमाने में टीवी की बेहद मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थीं। उसके बाद उन्होंने फिल्मों का भी रुख किया। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी तूती बोलती है। इंस्टाग्राम पर मौनी रॉय को 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग फोलो करते हैं।

क्योकि सास भी कभी बहू थी’ टीवी सीरियल से डेब्यू किया

मौनी ने साल 2007 में क्योकि सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल से डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने कृष्णा तुलसी नाम का कैरेक्टर निभाया था, जिसे काफी पसंद किया गया था। इस शो ने उन्हें काफी फेमस कर दिया था। मौनी ने अपने करियर में कई तरह के रोल किए हैं। पर खास बात ये है कि मौनी वो एक्ट्रेस भी हैं, जिन्होंने अपने करियर में देवी और नागिन यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के किरदार निभाए हैं।

माता सती का रोल भी निभाया

मौनी रॉय ने मोहित रैना के शो देवों के देव: महादेव में माता सती का रोल निभाया था, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थीं। इस शो से उन्होंने खूब नाम कमाया। घर-घर में मौनी देवी के तौर पर महशूर हो गई थीं और लोग उन्हें खूब पसंद करने लगे थे। इस शो का पहला एिपसोड 18 दिसंबर 2011 को प्रसारित हुआ था।

अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया

देवों के देव: महादेव में सती बनकर फेमस हुई मौनी रॉय ने एकता कपूर के टीवी शो नागिन: मोहब्बत और इंतकाम की दास्तान में नागिन बनकर सबके सामने आई। मौनी पहले से मशहूर थीं, लेकिन इस शो ने उनके करियर को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया।

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