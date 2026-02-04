The 50: शो की सबसे अमीर कंटेस्टेंट बनी ये मॉडल, प्रिंस-कृष्णा की दौलत भी पड़ गई कम

The 50: इंडियन टेलीविज़न ने अनगिनत रियलिटी शो देखे हैं गाना और डांस से लेकर स्टंट-बेस्ड कॉम्पिटिशन तक—लेकिन The 50 ने पूरा गेम बदल दिया है। पारंपरिक रियलिटी फॉर्मेट के उलट जिसमें 10-12 कंटेस्टेंट होते हैं, The 50 में 50 सेलिब्रिटी एक छत के नीचे आते हैं, जिससे यह भारत में अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी रियलिटी शो में से एक बन गया है।

जहां दर्शक ज़बरदस्त गेमप्ले, तेज़ रणनीतियों और गरमागरम विवादों से जुड़े हुए हैं, वहीं एक और चीज़ है जो सबका ध्यान खींच रही है—कंटेस्टेंट की भारी-भरकम नेट वर्थ। टीवी स्टार्स से लेकर इन्फ्लुएंसर और मॉडल्स तक, यह शो गंभीर पैसे की ताकत से भरा हुआ है। तो, आइए जानते हैं कि The 50 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट कौन है।

कृष्णा श्रॉफ नेट वर्थ

फिटनेस एंटरप्रेन्योर और बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ की बेटी, कृष्णा श्रॉफ शो के जाने-माने चेहरों में से एक हैं।

अनुमानित नेट वर्थ: ₹41 करोड़

मिस्टर फैजू नेट वर्थ

सोशल मीडिया सेंसेशन फैसल शेख, जिन्हें मिस्टर फैजू के नाम से जाना जाता है, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग और ब्रांड एंडोर्समेंट हैं। अनुमानित नेट वर्थ: ₹41 करोड़

प्रिंस नरूला नेट वर्थ

रियलिटी टीवी किंग प्रिंस नरूला, जो चार बार रियलिटी शो जीत चुके हैं, अपने तेज़ गेमप्ले से प्रभावित करना जारी रखे हुए हैं। अनुमानित नेट वर्थ: ₹45 करोड़

सपना चौधरी नेट वर्थ

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने संगीत, स्टेज शो और टेलीविज़न में आकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया है।

अनुमानित नेट वर्थ: ₹50 करोड़

करण पटेल नेट वर्थ

टेलीविज़न के सबसे लोकप्रिय अभिनेता करण पटेल अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और हिट टीवी शो के लिए जाने जाते हैं।

अनुमानित नेट वर्थ: ₹55 करोड़

श्रुतिका अर्जुन नेट वर्थ

अभिनेत्री और एंटरप्रेन्योर श्रुतिका अर्जुन, जिन्होंने तमिल, मलयालम और हिंदी टेलीविज़न में काम किया है, वह भी इस खास लिस्ट का हिस्सा हैं।

अनुमानित नेट वर्थ: ₹42 करोड़

सिद्धार्थ भारद्वाज नेट वर्थ

पूर्व MTV स्प्लिट्सविला विजेता सिद्धार्थ भारद्वाज ने एक VJ, अभिनेता और मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

अनुमानित नेट वर्थ: ₹41 करोड़

The 50 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट

और यहाँ आता है सबसे बड़ा सरप्राइज़! साउथ इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल तेजस्वी मडीवाड़ा The 50 की सबसे अमीर कंटेस्टेंट बनकर उभरी हैं। अनुमानित नेट वर्थ: ₹130 करोड़

हाँ—आपने सही पढ़ा! तेजस्वी ने सभी को हैरान कर दिया है, बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए वह शो की undisputed सबसे अमीर कंटेस्टेंट बन गई हैं।