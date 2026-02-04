The 50: एविक्शन की पूरी लिस्ट आई सामने, बाहर आते ही प्रिंस नरूला पर बरसे कंटेस्टेंट

The 50: फराह खान का रियलिटी शो The 50 सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इसे काफी पसंद किया जा रहा है। यह शो ट्विस्ट और टर्न से भरा है, और दर्शक टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ के बीच लगातार होने वाली झड़पों का आनंद ले रहे हैं।

जहां कुछ कंटेस्टेंट अभी भी गेम में कड़ी टक्कर दे रहे हैं, वहीं कई पहले ही बाहर हो चुके हैं। हाल ही में, एक कंटेस्टेंट के बाहर निकलने से काफी हलचल मच गई, जब उसने शो छोड़ने के तुरंत बाद खुलेआम प्रिंस नरूला को टारगेट किया।

वंशज सिंह ने बाहर निकलने के बाद प्रिंस नरूला को टारगेट किया

The 50 के लेटेस्ट एपिसोड में, वंशज सिंह शो से बाहर हो गए। जैसे ही वह घर से बाहर निकले, उन्होंने सीधे प्रिंस नरूला पर निशाना साधा। शो के दौरान दोनों को कई बार आपस में भिड़ते देखा गया था। वंशज एक टास्क हारने के बाद बाहर हो गए, लेकिन उनका बाहर निकलना शांति से नहीं हुआ।

बाहर निकलने के बाद, वंशज ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिनमें कथित तौर पर उनके और प्रिंस के बीच की चैट्स दिखाई दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रिंस नरूला की टीम ने उनसे संपर्क किया था और उनसे कोई विवाद न करने के लिए कहा था। हालांकि, अब तक प्रिंस नरूला की टीम ने इन दावों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

अब तक ये कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं

वंशज सिंह के साथ, कथित तौर पर कई अन्य कंटेस्टेंट भी शो से बाहर हो चुके हैं। फिल्म विंडो की रिपोर्ट के अनुसार, जो कंटेस्टेंट गेम से बाहर हो गए हैं, उनमें दुष्यंत कुकरेजा, लवकेश कटारिया, नेहा चुडासमा, जान्हवी किलेकर, सौरभ गाडगे, सुमेरा शेख, खानजादी और बेबिका धुर्वे शामिल हैं।

यह ध्यान देने वाली बात है कि मेकर्स ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इन सभी नामों का खुलासा नहीं किया है। आने वाले एपिसोड में इन इविक्शन के बारे में और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

गेम में अभी कौन-कौन हैं?

यह शो 50 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था, और उनमें से कई अब अपने दमदार परफॉर्मेंस के कारण दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जो प्रतियोगी अभी भी दौड़ में हैं उनमें करण पटेल, मनीषा रानी, ​​फैसल शेख, रिधिमा पंडित, सिवेट तोमर, दिग्विजय राठी, प्रिंस नरूला, रजत दलाल, भव्या सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज, अरुशी चावला, अदनान शेख, गायक काका, डिनो जेम्स,

फैज बलूच, विक्रांत सिंह राजपूत, दिव्या अग्रवाल, शाइनी दोशी, मोनालिसा, रिद्धि डोगरा, युविका चौधरी, निक्की तम्बोली, उर्वशी ढोलकिया, शिव शामिल हैं। ठाकरे, चाहत पांडे, अरबाज पटेल, मैक्सटर्न, श्रुतिका अर्जुन, नीलम गिरी, अर्चना गौतम, यंग सैमी, नतालिया, तेजस्वी मदीवाड़ा, रचित रोजा, हामिद बरकजी, सपना चौधरी, कृष्णा श्रॉफ, लक्ष्य, अर्चित और डिंपल सिंह।

नए मोड़, चौंकाने वाले एलिमिनेशन और बढ़ते विवादों के साथ, द 50 ने दर्शकों को बांधे रखना जारी रखा है और आने वाले एपिसोड में ड्रामा और तेज होने की उम्मीद है।