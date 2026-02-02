The 50 Slap Controversy: Rajat Dalal का आपा खोया, दिग्विजय राठी को मारा जोरदार चाटा

The 50 Slap Controversy: जिस रियलिटी शो ‘द 50’ का बेसब्री से इंतज़ार था, वह आखिरकार 1 फरवरी, 2026 को प्रीमियर हुआ, और चीज़ों को हाई-वोल्टेज ड्रामा में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। पहले ही एपिसोड से, शो में ज़बरदस्त टकराव, तीखी बहस और हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

थप्पड़ विवाद की वजह क्या थी?

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

‘द 50’ का एक प्रोमो क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल और कंटेस्टेंट दिग्विजय राठी के बीच तीखी बहस दिखाई गई है, जो जल्दी ही हाथापाई में बदल गई। वीडियो में, दिग्विजय रजत के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाते हैं और उन्हें ताना मारते हुए कहते हैं कि जब दूसरे लोग गाली-गलौज कर रहे थे

तो रजत चुप रहे। इससे रजत को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपना आपा खो दिया और कैमरों के सामने दिग्विजय को थप्पड़ मार दिया। स्थिति इतनी तेज़ी से बिगड़ी कि दूसरे कंटेस्टेंट को लड़ाई को बेकाबू होने से रोकने के लिए बीच-बचाव करना पड़ा। तब से यह क्लिप वायरल हो गया है, जिससे फैंस हैरान और गुस्से में हैं।

रजत दलाल को शो से हटाने की मांग

जैसे ही वीडियो ऑनलाइन सामने आया, सोशल मीडिया यूज़र्स ने प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। कुछ लोगों ने हिंसक व्यवहार की आलोचना की, तो कई लोगों ने खुले तौर पर रजत दलाल को शो से तुरंत हटाने की मांग की।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “इस तरह की हिंसा एक रियलिटी शो में स्वीकार्य नहीं है।” दूसरे ने लिखा, “दिग्विजय ने शब्दों से बहस जीत ली, रजत ने अपना आपा खो दिया।” ज़्यादातर दर्शकों ने रजत की हद पार करने के लिए आलोचना की और मेकर्स से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया।

प्रोमो सिर्फ रजत और दिग्विजय पर ही केंद्रित नहीं था। इसमें महिला कंटेस्टेंट के बीच तीखी बहस भी दिखाई गई। सपना चौधरी को अदनान शेख के साथ तीखी नोकझोंक करते देखा गया, जहां उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह उन्हें कम न समझे।

इस बीच, निक्की तंबोली को भी एक अन्य कंटेस्टेंट के साथ बहस करते देखा गया, जिससे पता चलता है कि घर पहले ही मज़बूत विरोधी गुटों में बंट गया है।

सितारों से सजी कंटेस्टेंट लाइनअप

विस्फोटक पहले एपिसोड को देखते हुए, ‘द 50’ नॉन-स्टॉप मनोरंजन का वादा करता है। इस शो में कई पॉपुलर चेहरे शामिल हैं, जिनमें ये लोग शामिल हैं:

करण पटेल

दिव्या अग्रवाल

प्रिंस नरूला

उर्वशी ढोलकिया

मिस्टर फैजू

कृष्णा श्रॉफ

शिव ठाकरे

अर्चना गौतम

नीलम गिरी

पहले दिन से ही फिजिकल हिंसा, तीखी बहस और मज़बूत पर्सनैलिटी के बीच टकराव के साथ, द 50 ने साफ तौर पर एक विवादित सीज़न की शुरुआत की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मेकर्स रजत दलाल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या ड्रामा जारी रहने दिया जाएगा? फैंस करीब से देख रहे हैं, और मेकर्स पर दबाव है।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग