The 50 Second Eviction: बिग बॉस 19 की हसीना का पत्ता साफ, 4 दिन में टूटा विनर बनने का सपना

The 50 Second Eviction: बिग बॉस के बाद, टेलीविज़न एक और बड़े रियलिटी शो “द 50” को देखने के लिए तैयार है, जहाँ 2 या 3 नहीं, बल्कि 50 सेलिब्रिटी एक ही छत के नीचे साथ रहते हैं। शो की शूटिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, और सभी 50 कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ गए हैं।

एक शानदार महल जैसे घर में बंद और “शेर के नियम” से चलने वाले इस शो ने अपने ऑफिशियल टीवी प्रीमियर से पहले ही झटके देना शुरू कर दिया है। शूटिंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में, दूसरा एविक्शन भी हो चुका है।

दूसरे एविक्शन ने फैंस को चौंका दिया

द 50 से बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट लवकेश कटारिया थे। अब, दूसरे एविक्शन ने फैंस को हैरान कर दिया है, क्योंकि एक फीमेल कंटेस्टेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेहा चुडासमा, जो पहले बिग बॉस 19 में दिखी थीं, उन्हें शो से बाहर कर दिया गया है, जिससे सिर्फ चार दिनों में ही ट्रॉफी जीतने का उनका सपना टूट गया।

नेहा चुडासमा कैसे एलिमिनेट हुईं

रिपोर्ट्स के अनुसार, घर में एक बड़ा टास्क हुआ, जिसके दौरान सभी 50 कंटेस्टेंट्स को पाँच टीमों में बाँटा गया। इनमें से तीन टीमें जीत गईं, जबकि दो टीमें हार गईं, जिससे एक नाटकीय मोड़ आया।

जीतने वाली टीमों के कैप्टन्स को एविक्शन के लिए कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने की पावर दी गई। नतीजतन, नेहा चुडासमा और नीलम गिरी सीधे एविक्शन ज़ोन में पहुँच गईं।

जब वोट गिने गए, तो ज़्यादातर वोट नेहा चुडासमा के खिलाफ गए, जिससे शो शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अचानक शो से बाहर होना पड़ा।

चौंकाने वाले एविक्शन पर फैंस की प्रतिक्रिया

नेहा चुडासमा के एविक्शन से उनके फैंस हैरान हैं, और कई लोगों ने उनके जल्दी बाहर होने पर निराशा जताई है। इस बीच, कुछ दर्शकों ने इस स्थिति पर ट्रोल भी किया, और नीलम गिरी के एविक्शन से बचने पर मज़ाक उड़ाया।

क्या और भी चौंकाने वाले एविक्शन होने वाले हैं?

यह ध्यान देने वाली बात है कि द 50 की शूटिंग बिना किसी तय नियम के हो रही है, जिससे एविक्शन अप्रत्याशित और बेरहम हो जाते हैं। शो के ऑफिशियल प्रीमियर में अभी कुछ दिन बाकी हैं, इसलिए आने वाले दिनों में और भी कई सेलिब्रिटीज़ के एलिमिनेट होने की उम्मीद है। “द 50” का प्रीमियर 1 फरवरी को टेलीविज़न पर होने वाला है, और अगर शुरुआती एलिमिनेशन को देखें, तो दर्शक आगे बहुत सारे ड्रामा की उम्मीद कर सकते हैं।

