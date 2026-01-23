The 50 Reality Show: 30 नामों पर लगी मुहर, एक महल में फंसे 50 सितारे

The 50 Reality Show: कलर्स टीवी अपने बिल्कुल नए हाई-स्टेक्स गेम रियलिटी शो, द 50 के साथ रियलिटी शो की दुनिया में ज़बरदस्त वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि मेकर्स ने कोर कॉन्सेप्ट को अभी तक सीक्रेट रखा है, लेकिन शो को लेकर चर्चा पहले ही ज़ोरों पर है।

इससे पहले, करण पटेल, दिव्या अग्रवाल और मिस्टर फैजू जैसे सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया के ज़रिए आधिकारिक तौर पर अपनी भागीदारी की पुष्टि की थी। अब, उत्साह दोगुना हो गया है क्योंकि कुल 50 कंटेस्टेंट्स में से पहली लिस्ट कथित तौर पर ऑनलाइन सामने आई है। तो, कौन से सितारे इस खतरनाक गेम में कदम रख रहे हैं? यहाँ वह सब कुछ है जो हम अब तक जानते हैं।

50 सितारे, एक महल, अनलिमिटेड माइंड गेम्स

द 50 नाम के एक पेज ने हाल ही में अपने X (पहले ट्विटर) हैंडल पर कंटेस्टेंट्स की एक लिस्ट शेयर की है, जिसमें उन सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए गए हैं जो एक ही छत के नीचे मुकाबला करेंगे। लिस्ट के अनुसार, कन्फर्म और लीक हुए प्रतिभागियों में शामिल हैं:

मोनालिसा ठाकुर, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रुद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रुशाली यादव, रिद्धि डोगरा, करण पटेल, मिस्टर फैजू, दिव्या अग्रवाल, बसीर अली, मृदुल तिवारी, अभिषेक बजाज, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सहजपाल, निक्की तंबोली, उर्फी जावेद, और उर्वशी ढोलकिया।

इससे सामने आए नामों की कुल संख्या 30 हो गई है, जबकि बाकी 21 कंटेस्टेंट्स का आधिकारिक तौर पर खुलासा होना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि मेकर्स ने अब तक सिर्फ तीन नामों की पुष्टि की है, बाकी को सस्पेंस बनाए रखने के लिए सीक्रेट रखा है।

टीवी स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी शो के दिग्गजों का मिश्रण

द 50 में टेलीविज़न एक्टर्स, बॉलीवुड चेहरों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रियलिटी शो के दिग्गजों का एक पावर-पैक्ड मिश्रण होने का वादा किया गया है। कंटेस्टेंट्स सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं रहेंगे – रणनीति, गठबंधन और सोशल गेमप्ले सर्वाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतनी सारी मज़बूत पर्सनैलिटीज़ एक ही जगह पर होने से, टकराव, माइंड गेम्स और चौंकाने वाले ट्विस्ट तो होंगे ही।

The 50 कब और कहाँ देखें?

The 50 का प्रीमियर 1 फरवरी को होने वाला है, यह Jio Hotstar पर स्ट्रीम होगा और साथ ही Colors TV पर भी दिखाया जाएगा। इस शो को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ाने के लिए, सिंघम स्टार अजय देवगन को शो को प्रमोट करते हुए देखा गया है, हालांकि ऑफिशियल होस्ट की पहचान अभी भी एक राज़ है।

एक ग्रैंड इंडियन टच वाला इंटरनेशनल फॉर्मेट

यह शो इंटरनेशनल फॉर्मेट “Los 50” का इंडियन अडैप्टेशन है, जिसमें 50 सेलिब्रिटीज़ को एक शानदार महल जैसी जगह में बंद कर दिया जाता है और उन्हें साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक चैलेंज में मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जाता है।

यह शो मुंबई के माध आइलैंड पर शूट किया गया है, जहाँ देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर एक शाही महल जैसा शानदार सेट बनाया गया है।

