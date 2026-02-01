The 50 Promo: The 50’ प्रोमो में रजत दलाल और करण पटेल का तांडव

The 50 Promo: फराह खान होस्टेड अपकमिंग रियलिटी शो ‘द 50’ 1 फरवरी को अपने ग्रैंड प्रीमियर से पहले ही सुर्खियां बटोर रहा है। मेकर्स ने लेटेस्ट प्रोमो रिलीज़ किया है, और यह काफी धमाकेदार है। शो में 50 सेलेब्रिटीज़ बंद हैं और इंटेंस टास्क में मुकाबला कर रहे हैं, जिससे साफ है कि शुरुआत से ही माहौल गर्म है।

नए रिलीज़ हुए प्रोमो में हाई-वोल्टेज ड्रामा दिखाया गया है, जिसमें रजत दलाल और दिग्विजय राठी के बीच गरमागरम बहस और करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच ज़बरदस्त जुबानी जंग दिखाई गई है। इसे देखकर लगता है कि पहले कुछ ही दिनों में घर में हंगामा होने वाला है।

रजत दलाल का गुस्सा फूटा

प्रोमो में बिग बॉस के कई जाने-पहचाने चेहरे आमने-सामने आते दिख रहे हैं। एक गरमागरम बहस के दौरान, दिग्विजय ने रजत के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा, “कल जब दूसरे लोग गाली दे रहे थे, तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा।” इस बात पर रजत को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दिग्विजय की गर्दन पकड़ ली। दूसरे कंटेस्टेंट दोनों को अलग करने के लिए दौड़े, जिससे मामला और बिगड़ने से बच गया।

करण पटेल ने सिद्धार्थ भारद्वाज को चेतावनी दी

दूसरी तरफ, एक टास्क के दौरान तनाव बढ़ गया जब करण पटेल और सिद्धार्थ भारद्वाज के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में करण को सिद्धार्थ को चेतावनी देते हुए सुना गया, “अगर तुमने दोबारा बीच में टोका, तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा।” सिद्धार्थ ने गुस्से में रिएक्ट किया, जिससे यह पल एक और ज़बरदस्त टकराव में बदल गया।

ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। सपना चौधरी भी एक टास्क के दौरान अदनान शेख से भिड़ गईं, जिससे साफ हो गया कि यह शो बिग बॉस लेवल का ड्रामा और उससे भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देगा।

