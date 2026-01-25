The 50 Promo: भोजपुरी सिनेमा की हसीना की एंट्री, TRP में उछाल तय

The 50 Promo Update: कलर्स टीवी और डिज़्नी प्लस हॉटस्टार का बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो ‘द 50’ तब से सुर्खियों में है जब से मेकर्स ने ग्रैंड हाउस का खुलासा किया है। तब से, शो को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है, और कई बड़े नामों के लाइनअप में शामिल होने की खबरें हैं।

अब तक, करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, फैसल शेख (मिस्टर फैजू), अर्चना गौतम, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सहजपाल, निक्की तंबोली, शाइनी दोशी, प्रिंस नरूला, रिद्धि डोगरा, बसीर अली, मृदुल तिवारी, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया और कई अन्य लोकप्रिय सेलेब्रिटीज़ ने या तो शो में शामिल होने की पुष्टि कर दी है या उनके शो का हिस्सा होने की ज़ोरदार अफवाहें हैं।

इनके अलावा, रुबीना दिलाइक, उर्फी जावेद, हिना खान, करण कुंद्रा, धनश्री, सीमा खान, युजवेंद्र चहल, अनुष्का सेन, शूरा खान और श्रेया कालरा जैसे नामों पर भी चर्चा हो रही है। इस सब चर्चा के बीच, एक नए अपडेट ने फैंस को दीवाना बना दिया है — एक भोजपुरी दिवा ‘द 50’ में एंट्री करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

‘द 50’ में एंट्री करने वाली भोजपुरी ब्यूटी कौन है?

View this post on Instagram A post shared by Manisha Rani (@manisharani002)

करण पटेल, निक्की तंबोली, अर्चना गौतम और फैसल शेख जैसे सितारों के बारे में पुष्टि होने के बाद, अब एक और बड़ा नाम इस दौड़ में शामिल हो गया है — मनीषा रानी। हां, आपने सही सुना! मनीषा रानी ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके इस खबर की पुष्टि की है। क्लिप में, उन्होंने आत्मविश्वास से दावा किया कि जैसे ही वह ‘द 50’ में कदम रखेंगी,

वह हंगामा और मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रणनीति से लेकर परफॉर्मेंस तक, मनीषा शो पर हावी होने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही हैं। इस घोषणा ने उनके फैंस को उत्साहित कर दिया है, और अब वे बेसब्री से फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब मनीषा एक बिल्कुल नए रियलिटी अवतार में टेलीविजन पर वापस दिखेंगी।

कंटेस्टेंट्स को मनीषा रानी से क्यों चिंतित होना चाहिए

यह कोई रहस्य नहीं है कि मनीषा रानी सोशल मीडिया पर बहुत लोकप्रिय हैं। उनका एक डांस मूव ही लाखों लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी है। इतने बड़े फैन बेस के साथ, ‘द 50’ हाउस में मनीषा को चैलेंज करना किसी भी कंटेस्टेंट के लिए आसान नहीं होगा।

इंडस्ट्री के अंदर के लोग भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मनीषा रानी शो में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक हो सकती हैं। सिर्फ़ फैंस ही नहीं, बल्कि मनीषा खुद भी इस नई जर्नी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। मनीषा रानी की एंट्री से, ‘द 50’ में TRP में ज़बरदस्त उछाल, कड़ी टक्कर और अनलिमिटेड ड्रामा देखने को मिल सकता है। एक बात तो साफ़ है – गेम अब और भी मुश्किल और ज़्यादा मज़ेदार हो गया है!

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग