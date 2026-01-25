The 50 House Promo: Bigg Boss की Boss Lady ने The 50 में मारी धांसू एंट्री, अब शुरू होगा असली खेल!

The 50 House Promo: कलर्स टीवी अपने आने वाले मेगा शो ‘द 50’ के साथ रियलिटी टेलीविजन का लेवल बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। बिग बॉस से भी बड़ा, यह हाई-वोल्टेज रियलिटी सीरीज़ 50 सेलिब्रिटीज़ को एक छत के नीचे बंद कर देगी, जिसमें नॉन-स्टॉप ड्रामा, माइंड गेम्स और ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट का वादा किया गया है।

शो के लिए कई बड़े नामों की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, जिनमें करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, मिस्टर फैजू, मोनालिसा, विक्रांत सिंह, शाइनी दोशी, दुष्यंत कुकरेजा, चाय विद अहमद, रुद्र राणा, अर्चना गौतम, शिव ठाकरे, नीलम गिरी, चाहत पांडे, दिग्विजय राठी, श्रुतिका अर्जुन, लवकेश कटारिया, प्रिंस नरूला, लक्ष्य कौशिक, रजत दलाल, हर्ष अरोड़ा, रिद्धि डोगरा, बसीर अली, मृदुल तिवारी, अविनाश मिश्रा, प्रतीक सहजपाल और निक्की तंबोली शामिल हैं। और अब, एक बड़ा धमाका हुआ है!

‘द 50’ में एंट्री करने वाली ‘बॉस लेडी’ कौन है?

जिस नाम की चर्चा हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि रुबीना दिलाइक हैं – वह एक्ट्रेस जिन्होंने कभी बिग बॉस के घर पर एक रानी की तरह राज किया था। एक समय था जब होस्ट सलमान खान को भी रुबीना की मज़बूत राय और निडर रवैये पर काबू पाना मुश्किल लगता था।

सूत्रों के अनुसार, रुबीना दिलाइक का नाम ‘द 50’ के लिए फाइनल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिना खान भी कथित तौर पर मेकर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। अगर इन पावरहाउस महिलाओं में से कोई एक भी शो में आती है, तो हंगामा तय है। अगर दोनों एंट्री करती हैं – तो रियलिटी टीवी में धमाके से कम कुछ भी उम्मीद न करें। अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी और नो-नॉनसेंस रवैये के लिए जानी जाने वाली रुबीना और हिना अकेले ही गेम बदल सकती हैं।

फैंस बहुत उत्साहित

रुबीना और हिना के अलावा, फैंस करण पटेल और फैसल शेख (मिस्टर फैजू) की एंट्री का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पहले से ही हलचल मची हुई है, फैंस का मानना ​​है कि ऐसी मज़बूत पर्सनैलिटी ही ‘द 50’ को यादगार बनाएंगी।

‘द 50’ में शामिल होने वाले और भी सेलिब्रिटीज़ की अफवाहें

यह चर्चा यहीं नहीं रुकती। शो से जुड़े कुछ दूसरे पॉपुलर नामों में शामिल हैं, राघव चड्ढा, अरबाज पटेल, नतालिया जानोस्ज़ेक, जस्टिन डी’क्रूज़, शहबाज़ बदेशा, अनुष्का सेन, रिदा थराना, करण कुंद्रा, धनश्री, सीमा खान, आशीष भाटिया, युजवेंद्र चहल, शूरा खान, सूफी मोतीवाला, पायल धारे, उर्फी जावेद और श्रेया कालरा। इतने सारे सितारों के साथ, यह देखना रोमांचक होगा कि कौन चमकता है, कौन टकराता है, और कौन दबाव में टूट जाता है।

