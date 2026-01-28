The 50 Day 1: पहले ही दिन छिड़ी जंग, 10 कैप्टन्स आमने-सामने, एक कंटेस्टेंट बाहर

The 50 Day 1: भारत के अब तक के सबसे बड़े रियलिटी शो “द 50” ने अपने ऑफिशियल प्रीमियर से पहले ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली है। हालांकि शो अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, लेकिन शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, और सेट से चौंकाने वाले अपडेट पहले ही सुर्खियां बटोर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंटेस्टेंट्स ने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है, 10 कैप्टन्स चुने गए हैं, और एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में, पहले ही दिन एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया गया। द 50 के सेट पर अब तक जो कुछ भी हुआ है, शूटिंग लोकेशन से लेकर स्पेशल गेस्ट और एलिमिनेशन तक, सब कुछ यहाँ है।

द 50 की शूटिंग कहाँ हो रही है?

लंबे समय से अफवाहें थीं कि द 50 की शूटिंग दुबई में हो रही है। हालांकि, अब यह कन्फर्म हो गया है कि शो की शूटिंग विदेश में नहीं हो रही है। ताज़ा अपडेट के अनुसार, शूटिंग मुंबई के मलाड-मालवानी इलाके में हो रही है। कंटेस्टेंट्स एक शानदार महल जैसे सेट में रह रहे हैं, जिसमें एक बड़ा बगीचा और टास्क के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया अखाड़ा है, जो शो को एक भव्य एहसास देता है।

पहले दिन स्पेशल गेस्ट कौन था?

जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, सोशल मीडिया पर स्पॉइलर आने लगे। BBTak की रिपोर्ट्स के अनुसार, शूटिंग के पहले दिन बॉलीवुड सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हिमेश रेशमिया स्पेशल गेस्ट थे, जिससे पहला दिन और भी रोमांचक हो गया।

द 50 के 10 कैप्टन्स से मिलें

पहले ही दिन, मेकर्स ने 10 कैप्टन्स की घोषणा की, और सभी कंटेस्टेंट्स को पाँच-पाँच सदस्यों की 10 टीमों में बाँट दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, कैप्टन्स के पहले सेट में ये लोग शामिल हैं:

प्रिंस नरूला

रजत दलाल

निक्की तंबोली

मिस्टर फैज़ू

करण पटेल

उर्वशी ढोलकिया

मोनालिसा

रचित

श्रुतिका अर्जुन

कृष्णा श्रॉफ

इस घोषणा से कंटेस्टेंट्स के बीच ज़बरदस्त मुकाबला और शुरुआती पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। पहले दिन कौन एलिमिनेट हुआ? शो की शुरुआत एक हाई-ऑक्टेन एरिना टास्क से हुई, और रिपोर्ट्स के मुताबिक लवकेश कटारिया टास्क हारने के बाद एलिमिनेट हो गए – जिससे वह पहले ही दिन बाहर होने वाले पहले कंटेस्टेंट बन गए।

शो में आने से पहले, लवकेश ने खुले तौर पर कहा था कि वह अपने रोडीज़ दोस्तों के करीब नहीं हैं और बताया था कि जहाँ उनका सिवेट से कोई कनेक्शन नहीं बना, वहीं उन्हें हामिद काफी एंटरटेनिंग लगे।

The 50 कब और कहाँ देखें?

The 50 का ग्रैंड प्रीमियर 1 फरवरी 2026 को होने वाला है।

JioHotstar – रात 9:00 बजे

Colors TV – रात 10:30 बजे

इंटेंस टास्क, पावर-पैक्ड कैप्टन, जल्दी एलिमिनेशन और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ, The 50 की शुरुआत साफ़ तौर पर ड्रामैटिक तरीके से हुई है। अगर यह सिर्फ़ पहला दिन है, तो दर्शक आने वाले दिनों में आतिशबाजी, दुश्मनी और चौंकाने वाले ट्विस्ट की उम्मीद कर सकते हैं।

