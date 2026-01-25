The 50 Contestants: सपना चौधरी को मिला ऑफर, रियलिटी शो में तय है तहलका

The 50 Contestants: जियो हॉटस्टार और कलर्स के आने वाले मेगा रियलिटी शो ‘द 50’ को लेकर एक्साइटमेंट नए लेवल पर पहुंच रहा है, क्योंकि प्रीमियर की तारीख करीब आ रही है। 1 फरवरी से ऑन एयर होने वाला यह शो पहले से ही काफी चर्चा में है, जिसमें हर दिन नए सेलिब्रिटी नाम जुड़ रहे हैं।

लेकिन जिस नाम ने सच में इंटरनेट पर आग लगा दी है, वह कोई और नहीं बल्कि हरियाणा की शान और ‘देसी क्वीन’ सपना चौधरी हैं। जी हां, सपना रियलिटी टेलीविजन पर ज़ोरदार वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं – और फैंस खुद को रोक नहीं पा रहे हैं।

सपना चौधरी की पावर-पैक्ड वापसी

बिग बॉस 11 में अपने यादगार सफर के लगभग सात साल बाद, सपना चौधरी एक हाई-प्रेशर, बंद घर वाले रियलिटी शो में वापसी करने के लिए तैयार हैं। बिग बॉस के दौरान उनके निडर रवैये और बेबाक हरियाणवी स्वैग ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया था, जिससे वह पूरे भारत में घर-घर में मशहूर हो गईं।

लेकिन इस बार चुनौती बड़ी, मुश्किल और कहीं ज़्यादा इंटेंस है। हाल ही में, सपना ने अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ अपनी खुशी शेयर की। एक वीडियो पोस्ट में, उन्होंने बताया,

“मैं आज इतनी खुश हूं कि इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मुझे ‘द 50’ के लिए ऑफर मिला है। हां, मैं भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो में से एक का हिस्सा बनने जा रही हूं।”

उनके इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद यह वायरल हो गया, और फैंस ने कमेंट सेक्शन में एक्साइटमेंट और सपोर्ट से भर दिया।

‘द 50’ को क्या चीज़ अलग बनाती है?

‘द 50’ कोई आम रियलिटी शो नहीं है। यह पॉपुलर फ्रेंच फॉर्मेट “लेस सिंकेंटे” का ऑफिशियल इंडियन अडैप्टेशन है। यह शो एंटरटेनमेंट की दुनिया की 50 जानी-मानी हस्तियों को एक साथ लाता है, जो सभी एक शानदार महल के अंदर बंद हैं।

जो चीज़ इस शो को अलग बनाती है, वह है इसका रहस्यमयी गेम मास्टर – ‘द लायन’ नाम का एक नकाबपोश किरदार, जो पर्दे के पीछे से गेम को कंट्रोल करता है। यहां सर्वाइवल सिर्फ फिजिकल ताकत पर निर्भर नहीं करेगा; स्ट्रेटेजी, गठबंधन, माइंड गेम्स और तेज़ फैसले ही असली हथियार होंगे।

महल के अंदर हर कदम पर अप्रत्याशित ट्विस्ट, हाई-प्रेशर टास्क और खतरनाक एलिमिनेशन होंगे। माइंड गेम के अखाड़े में सपना की देसी पावर

सपना चौधरी अपनी बात बेझिझक कहने और अपनी बात पर टिके रहने के लिए जानी जाती हैं। फैंस यह देखने के लिए बेताब हैं कि वह 49 दूसरे अनुभवी खिलाड़ियों के बीच गेम को कैसे खेलती हैं, जिनमें से कई अनुभवी रियलिटी शो कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर हैं।

क्या उनकी देसी समझदारी, निडर पर्सनैलिटी और असलीपन उन्हें फायदा देगा? सोशल मीडिया पर पहले से ही भविष्यवाणियां हो रही हैं, जिसमें कई लोग सपना को इस सीज़न के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक बता रहे हैं।

‘द 50’ में मुश्किल टास्क और बेरहम एलिमिनेशन राउंड को देखते हुए, उनकी जर्नी निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जर्नी में से एक होगी।

