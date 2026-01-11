The 50 Contestants List: किम शर्मा से लेकर युजवेंद्र चहल तक! ‘The 50’ के कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आई सामने

The 50 Contestants List: फिल्ममेकर फराह खान के आने वाले रियलिटी शो ‘द 50’ को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, और फैंस यह जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शो में कौन-कौन नज़र आएंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, फॉर्मेट में 50 कंटेस्टेंट्स होंगे, और कई पॉपुलर सेलिब्रिटी के नाम पहले से ही सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने बॉलीवुड, टेलीविजन, स्पोर्ट्स और सोशल मीडिया के कई जाने-माने चेहरों से संपर्क किया है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहां उन सेलिब्रिटीज पर एक नज़र डालते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे शो के लिए बातचीत कर रहे हैं।

किम शर्मा

एक्ट्रेस किम शर्मा, जो मोहब्बतें में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं, कथित तौर पर ‘द 50’ के लिए उनसे संपर्क किया गया है। टेली चक्कर के अनुसार, मेकर्स ने शो में पार्टिसिपेशन के लिए उनसे संपर्क किया है।

निशा रावल

टेलीविजन एक्ट्रेस निशा रावल, जो नच बलिए 5 और लॉक अप जैसे शो के लिए जानी जाती हैं, उनका नाम भी लिस्ट में बताया जा रहा है। एक्टर करण मेहरा की एक्स-वाइफ होने के नाते, उनकी संभावित एंट्री ने पहले ही फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी है।

अश्मित पटेल

एक्टर अश्मित पटेल, जो बॉलीवुड स्टार अमीषा पटेल के भाई हैं, एक और नाम है जो चर्चा में है। वह पहले भी रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं और कहा जा रहा है कि वह संभावित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। हालांकि, अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है।

‘द 50’ में शामिल होने की अफवाह वाले अन्य सेलिब्रिटीज

मिस मालिनी की रिपोर्ट के अनुसार, शो के लिए कई अन्य पॉपुलर नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं:

सबा आज़ाद

एमिवे बंटाई

ओरी (ओरहान अवात्रामणि)

श्वेता तिवारी

निक्की तंबोली

इमरान खान

अंकिता लोखंडे

कुशा कपिला

युजवेंद्र चहल

धनश्री वर्मा

अंशुला कपूर

तान्या मित्तल

एस श्रीसंत

शिव ठाकरे

उर्फी जावेद

प्रतीक सहजपाल

फैसल शेख (मिस्टर फैजू)

इतनी पावर-पैक्ड लिस्ट के साथ, फैंस इसे पहले ही साल के सबसे धमाकेदार रियलिटी शो में से एक कह रहे हैं। ‘द 50’ प्रीमियर की तारीख और टेलीकास्ट की डिटेल्स

जिस रियलिटी शो ‘द 50’ का बेसब्री से इंतज़ार था, वह 1 फरवरी, 2026 को प्रीमियर होने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए एपिसोड कलर्स टीवी पर रात 9 बजे प्रसारित होंगे और JioHotstar पर स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होंगे।

फराह खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो में 50 कंटेस्टेंट को मुश्किल चुनौतियों, टास्क और एलिमिनेशन राउंड से गुज़रना होगा। शो की थीम कॉम्पिटिशन, स्ट्रेटेजी और सर्वाइवल पर आधारित है, जहाँ कंटेस्टेंट को गेम में बने रहने के लिए अपनी मानसिक शक्ति, शारीरिक ताकत और सोशल स्किल्स को साबित करना होगा।