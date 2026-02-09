The 50 Contestants Fights: गालियां, थप्पड़ और बवाल! ‘द 50’ में दुश्मनों की तरह भिड़े ये 7 कंटेस्टेंट्स

The 50 Contestants Fights: रियलिटी शो द 50, जो 50 जाने-माने सेलिब्रिटीज़ के साथ शुरू हुआ था, पहले दिन से ही गलत वजहों से इलाके में रहा है। इतने सारे कंटेस्टेंट्स के अटेंशन और स्क्रीन टाइम के लिए लड़ने से, शो जल्दी ही जंग के मैदान में बदल गया है। क्योंकि मेकर्स ने कोई सख्त नियम या साफ गाइडलाइन नहीं बनाई है, इसलिए कई सेलिब्रिटीज़ इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं—और लड़ाइयाँ सारी हदें पार कर रही हैं।

कुछ ही दिनों में, द 50 एक रियलिटी शो से ज़्यादा कुश्ती का मैदान बन गया है। जमीनी बहस से लेकर मारपीट तक, ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है: क्या ये दुश्मनी शो तक ही लिमिटेड रहेगी, या ये कंटेस्टेंट्स इसके खत्म होने के बाद भी एक-दूसरे से रंजिश रखेंगे? आइए उन कंटेस्टेंट्स पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने अपनी ज़बरदस्त लड़ाइयों से हदें पार कर दीं।

रजत दलाल ने दिग्विजय राठी को मारा

रजत दलाल के गुस्से ने शो में सभी को चौंका दिया। उन्हें कई कंटेस्टेंट्स से लड़ते हुए देखा गया, लेकिन जब वे आमने-सामने बहस के दौरान दिग्विजय राठी को मारा तो मामला बिगड़ गया। इस घटना से घर के अंदर और सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ। रजत को अपने गुस्से वाले व्यवहार के लिए भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा।

करण पटेल ने अपना आपा खोया

करण पटेल का गुस्सा ‘द 50’ में साफ दिख रहा है। उनकी पहले भी दूसरी कंटेस्टेंट्स से कई बार टकराव हो चुकी है। एक समय पर, यूट्यूबर रंजीत रानी के साथ उनकी बहस मारपीट में बदल गई, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई।

लड़ाई के बाद दिग्विजय राठी ने शो छोड़ दिया

दिग्विजय राठी भी शो में कई बार आमने-सामने बहस में शामिल हुए। रजत दलाल के साथ अपनी मारपीट के बाद, उन्होंने ‘द 50’ छोड़ने का फैसला किया। इसके बावजूद, दिग्विजय को सोशल मीडिया पर फैंस का ज़बरदस्त सपोर्ट मिला।

सिद्धार्थ भारद्वाज की ज़बरदस्त झड़पें

सिद्धार्थ भारद्वाज का नाम भी सबसे आक्रामक कंटेस्टेंट की लिस्ट में आता है। करण पटेल के साथ उनकी अक्सर होने वाली लड़ाइयाँ शो की सबसे हाईलाइटेड लड़ाइयों में से एक थीं। उनकी लड़ाइयाँ दर्शकों और सोशल मीडिया पर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन गईं।

निक्की तंबोली की कई लड़ाइयाँ

बिग बॉस 14 और बिग बॉस मराठी 4 की एक्स कंटेस्टेंट निक्की तंबोली भी द 50 में खूब ड्रामा कर रही हैं। जहाँ उन्हें गेम को मजबूती से खेलने के लिए मुकाबला मिल रही है, वहीं वह कई बार आमने-सामने बहस में भी शामिल रही हैं। एक एपिसोड में, वह आर्या जाधव से भिड़ गईं। इतना ही नहीं, दर्शकों ने शो में निक्की और उनके बॉयफ्रेंड अरबाज़ के बीच भी टेंशन देखी।

आर्य जाधव ने मचाया हंगामा

सिंगर आर्या जाधव द 50 में लगभग हर दिन नई कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी कर रही हैं। पहले उनकी निक्की तंबोली से बड़ी लड़ाई हुई और बाद में श्रुतिका अर्जुन से उनकी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। एक बहस के दौरान, आर्य ने श्रुतिका का मज़ाक उड़ाते हुए उसे “खोखला दिमाग” कहा, जिससे विवाद और बढ़ गया।

सपना चौधरी बनाम दिव्या अग्रवाल

बिग बॉस के बाद, सपना चौधरी अब द 50 में नज़र आ रही हैं, और उनकी मौजूदगी को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि, दिव्या अग्रवाल के साथ उनकी भी मौजूदगी बहस हो गई। दोनों को एक-दूसरे पर चिल्लाते हुए देखा गया, जिससे चल रहे ड्रामे में और मसाला आ गया।

गुस्सा बढ़ने और अहंकार के टकराव के साथ, द 50 साफ़ तौर पर पर हाई-वोल्टेज ड्रामा दिखा रहा है। अब यह देखना बाकी है कि क्या ये कंटेस्टेंट शो के बाद अपनी दुश्मनी खत्म कर देंगे—या बाहर भी अपनी दुश्मनी जारी लड़ाइयों।

